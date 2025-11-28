Musik Gitarre von Kirk Hammett übertrifft Verkaufserwartungen

Bang Showbiz | 28.11.2025, 11:00 Uhr

Der Metallica-Rocker spielte das Instrument beim letzten Gig von Black Sabbath.

Eine Gitarre, die Kirk Hammett beim letzten Konzert von Black Sabbath spielte, wurde für unglaubliche 76.800 Dollar verkauft – das sind rund 66.400 Euro.

Der Metallica-Gitarrist hatte 150 seiner Instrumente im Rahmen der jährlichen Auktion ‚Played, Worn and Torn‘ bei Julien’s Auctions angeboten. Doch die silberne Gibson SG, die er während des letzten Konzerts des verstorbenen Ozzy Osbourne im Juli in Birmingham benutzte, erwies sich als Highlight. Die Gitarre war auf etwa 4.000 bis 6.000 Dollar geschätzt worden, ging jedoch für mehr als das Zwölffache ihres Schätzpreises unter den Hammer.

Sie war jedoch nicht das teuerste der verkauften Instrumente von Kirk, denn eine 1985er Gibson Custom Shop Michael Schenker Flying V erzielte 160.000 Dollar, und eine 1996er ESP Wavecaster mit transparentem Korpus erreichte einen Endpreis von 89.600 Dollar. Während die Auktion auch Gegenstände von Elvis Presley, den Beatles und Bob Dylan beinhaltete, war das teuerste Stück eine Gitarre von Rolling Stones-Rocker Keith Richards. Die 1960er Gibson Les Paul Standard – signiert vom Musiker – wurde für beeindruckende 192.000 Dollar verkauft.

Kirks Bandkollege Lars Ulrich erinnerte sich kürzlich an die ‚Back to the Beginning‘-Show und daran, wie alle Musiker von Black Sabbath überwältigt waren. Er erzählte im Gespräch mit DJ Howard Stern: „Wir anderen sind komplett ausgeflippt, und dann haben sie ‚War Pigs‘ gespielt, mit Lichtshow, Showeffekten und Sirenen.“ Alle versammelten Künstler hätten vor dem Konzert „das Beste“ gehofft. „Wir wollten, dass es großartig wird. Wir wollten einen Volltreffer, aber wir wussten nicht, weil letztlich keiner von uns wusste, in welcher Verfassung sie waren“, gestand er. „Dann kam Ozzy singend auf die Bühne, klang großartig, traf alle Noten, den Text und das Timing, und alle dachten: ‚Das wird super, die reißen es richtig!'“