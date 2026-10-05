Musik Glastonbury 2027: Tickets in nur 42 Minuten ausverkauft

Michael and Emily Eavis - NME Awards 2018 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.10.2026, 14:00 Uhr

Die Tickets für das Glastonbury Festival 2027 waren nur 42 Minuten nach dem Verkaufsstart am Sonntag ausverkauft.

Die Tickets für das Glastonbury Festival 2027 waren innerhalb von nur 42 Minuten vergriffen.

Das legendäre Festival kehrt im kommenden Sommer nach Worthy Farm zurück, nachdem es 2026 ein Pausenjahr eingelegt hatte. Der Vorverkauf startete am Sonntagmorgen (4. Oktober) um 9 Uhr, wenig später waren die Karten bereits vergriffen. Glastonbury informierte die Bewerber kurz nach 9.40 Uhr über die sozialen Netzwerke über den Ausverkauf. „Vielen Dank an alle, die eines gekauft haben. Und es tut uns leid für diejenigen unter euch, die heute Morgen leer ausgegangen sind, da die Nachfrage das Angebot bei Weitem überstiegen hat“, hieß es in der Mitteilung.

Gleichzeitig kündigte das Festival an, dass im Frühjahr 2027 alle stornierten oder zurückgegebenen Tickets erneut angeboten werden sollen. Unterdessen wird bereits darüber spekuliert, welche drei Acts im kommenden Juni als Headliner auf der Pyramid Stage auftreten werden. Festivalorganisatorin Emily Eavis stellte jedoch kürzlich klar, dass Oasis trotz der für 2027 erwarteten Tour nicht beim Glastonbury auftreten werden. Auf die Frage eines Nutzers in den sozialen Netzwerken, ob die Gallagher-Brüder nach Worthy Farm kommen würden, antwortete Eavis: „Tut mir leid, Jimmy, diesmal nicht.“

Bereits im August hatte Eavis bestätigt, dass alle drei Headliner für 2027 feststehen. Gerüchte, Madonna könnte an der Spitze des Line-ups stehen, wies sie zurück. In der BBC-Radiosendung ‚PM‘ erklärte sie: „Nein, es ist definitiv nicht Madonna, das kann ich euch sagen. Aber wir haben drei Headliner und freuen uns sehr darüber – alles fügt sich wirklich gut zusammen.“ Eavis betonte zudem, dass rund 95 Prozent der Geschichten über Glastonbury nicht stimmten und Gerüchte „eigentlich fast immer falsch“ seien. „Aber die gute Nachricht ist, dass wir unsere Headliner haben und weitermachen. Wir können es einfach kaum erwarten, zurückzukehren“, sagte sie.

Im vergangenen Monat wurde berichtet, dass Lily Allen von Eavis für einen Auftritt beim Festival im kommenden Jahr angefragt worden sei. Anlass soll der Erfolg ihres ‚West End Girl‘ aus dem Jahr 2025 sein. Ein Insider verriet gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Lily hat eine lange Geschichte mit Glasto, und nach all dieser Zeit zu dem Festival zurückzukehren, wäre wirklich ein Zeichen dafür, dass sie wieder zu ihrer alten Form zurückgefunden hat.“