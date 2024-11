Film Josh Brolin: In Verhandlungen für Rolle in ‚Running Man‘-Neuverfilmung Josh Brolin soll in den letzten Verhandlungen stehen, den Bösewicht in der ‚Running Man‘-Neuverfilmung zu spielen. Der kommende Film, der eine Neuinterpretation des gleichnamigen Streifens von Arnold Schwarzenegger von 1987 ist, dreht sich um einen verzweifelten Mann (Glen Powell), der sich für die Teilnahme an der TV-Spielshow ‚Running Man‘ anmeldet, in der Staatsfeinde dem Tod […]