Film Glen Powell verrät Arnold Schwarzeneggers Reaktion auf Reboot von ‚The Running Man‘

Glen Powell - The Running Man - Paramount Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2025, 18:00 Uhr

Arnold Schwarzenegger findet das Reboot von ‚The Running Man‘ „unglaublich“, hat Glen Powell gesagt.

Der 78-jährige Schauspieler spielte in der Version von 1987 nach Stephen Kings Thriller den Protagonisten Ben Richards, und Powell (37) hat nun verraten, dass Schwarzenegger ein großer Fan seines kommenden Reboots von ‚The Running Man‘ ist.

In einem Interview mit ‚Screen Rant‘ sagte der ‚Top Gun: Maverick‘-Star über Schwarzenegger: „Er war so begeistert, dass wir das Stephen-King-Buch auf die Leinwand gebracht haben – es ist wirklich das erste Mal, dass Stephens Vision richtig adaptiert wurde. Er sagte immer wieder: ‚Es ist unglaublich.'“ Powell fügte hinzu, dass der ‚Predator‘-Star außerdem von der Stuntarbeit in ‚The Running Man‘ beeindruckt war. Er sagte: „Er liebte es – er ist ausgeflippt, war so begeistert. Aber das Erste, was er zu mir sagte, war: ‚Das war ein sehr schmerzhafter Film für dich.‘ Er hat so viele Actionfilme gedreht und weiß, was es bedeutet, sich herumzuwerfen.“

Der ‚Anyone But You‘-Darsteller reflektierte die Schwierigkeit, Stunts für Filme zu absolvieren, und gab zu, es sei entmutigend, dass einige Zuschauer nicht erkennen, wie viel Arbeit in Actionsequenzen steckt. Er erklärte: „Es ist ein Prozess, Stunts wirklich zu verkaufen. Aus der Perspektive eines Außenstehenden, wenn man einen Film schaut, denkt man: ‚Okay, die sind bestimmt gepolstert oder so‘, aber man liefert und steckt über den Verlauf eines Films viele Schläge ein.“ Arnold Schwarzenegger hingegen habe das wirklich zu schätzen gewusst. „Er meinte: ‚Einer der härtesten Actionfilme – das sind einfach keine Dinge, die leicht richtig hinzubekommen sind.'“

Powell enthüllte, dass er sich auch den Originalfilm ‚Running Man‘ mit Schwarzenegger angesehen hat, und erzählte von dem „Drama“, das der Streifen von 1987 hinter den Kulissen durchgemacht hat. Er sagte: „Ich glaube, der Regisseur [Andrew Davis] stieg nach ein paar Wochen aus; es gab eine Menge Drama darum. Es ist eine wirklich große, ambitionierte Welt, und ich glaube, sie hatten nicht das Gefühl, die richtigen Ressourcen zu haben, um wirklich zu liefern.“ Powell überschüttete in dem Zuge auch seinen eigenen ‚Running Man‘-Regisseur Edgar Wright mit Lob und nannte ihn „einen der größten Filmemacher“, der „diesem ganzen Ding einen völlig wilden Ton“ verleihe.