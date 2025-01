Stars Glenn Close: Außenseiterin in Hollywood

Glenn Close - Golden Globe Awards 2025 - Elizabeth Goodenough/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.01.2025, 09:00 Uhr

Die US-amerikanische Schauspielerin fühlt sich in Hollywood wie eine Außenseiterin.

Glenn Close fühlt sich in Hollywood wie eine Außenseiterin.

Die 77-jährige Schauspielerin steht bereits seit mehr als fünf Jahrzehnten vor der Kamera, dennoch hat Close nicht das Gefühl, dass sie in Hollywood einen eigenen Platz für sich gefunden hat. Im Gespräch mit ‚Today‘ erklärte sie: „Ich fühle mich immer noch wie eine Außenseiterin. Ich glaube, dass es immer noch unbekannte Höhlen in mir gibt und ich warte immer noch auf die Rollen, die alles von mir verlangen werden, denn die sind spärlich gesät.“

Gemeinsam mit Cameron Diaz und Jamie Foxx drehte Glenn vor kurzem die Netflix-Produktion ‚Back in Action‘. Die Zusammenarbeit mit ihren beiden Kollegin wusste die Schauspielveteranin dabei sehr zu schätzen. Sie erzählt: „Es ist sehr wichtig, mit wem man seine Zeit verbringt, oder? Genauso wichtig wie das, was im Drehbuch steht, ist, für wen man sein Zuhause verlässt. So sehe ich das. Das Leben ist zu kurz.“ Ein Durchbruch in ihrer Karriere war für Glenn der Film ‚Eine verhängnisvolle Affäre‘ aus dem Jahr 1987, in dem sie eine psychotische Ex-Loverin spielt, die ihrem Verflossenen nachstellt. „Ich glaube, das war das erste Mal, dass die Leute realisierten, dass ich sexy sein kann“, sagt sie heute über den Streifen.