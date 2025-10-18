Film Gloria Estefan will, dass Rachel Zegler sie in Biopic spielt

Gloria Estefan - June 2022 - Avalon - Father of the Bride Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2025, 14:00 Uhr

Die Musik-Ikone hat eine klare Favoritin für die Hauptrolle in ihrem kommenden Biopic.

Gloria Estefan wünscht sich, dass Rachel Zegler sie in einem neuen Biopic verkörpern wird.

Die 68-jährige Sängerin verriet, dass der Film schon seit Langem in Planung ist – und zeigte sich überzeugt, in der ‚West Side Story‘-Darstellerin die perfekte Hauptdarstellerin gefunden zu haben. „Ich finde sie großartig, einfach unglaublich“, schwärmte sie gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘. „Ich weiß, dass sie in ‚Evita‘ fantastisch war. Wir arbeiten noch an der endgültigen Freigabe, weil wir gerade herausfinden, wo und wie wir den Film umsetzen wollen.“

Das Projekt befinde sich bereits seit einigen Jahren in Arbeit. „So läuft das eben. Man arbeitet, arbeitet, arbeitet, und plötzlich geht alles ganz schnell und man muss sofort loslegen. Aber sie ist wundervoll“, fügte Gloria hinzu. „Ich glaube, sie würde zusagen. Ich muss ihr nur eine echte Rolle anbieten. Dafür brauchen wir aber die endgültige Produktionsfreigabe – und wir sind fast so weit.“ Über Zoom habe sie die 24-Jährige bereits persönlich kennengelernt. „Sie hat eine wunderschöne Singstimme und ist eine großartige Schauspielerin“, betonte die Musikerin.

Gloria verriet außerdem, dass sie gerne einmal auf der Pyramid Stage des Glastonbury Festivals auftreten würde – nachdem ihre Tochter Emily dort im vergangenen Jahr zusammen mit Cyndi Lauper gespielt hatte. „Das ist sehr aufregend – riesig und komplex, wie ich von Emily gehört habe. Es war wohl total verrückt. Aber das wäre unglaublich spannend“, offenbarte sie. „Wenn ich dann noch da bin, würde ich das liebend gern machen. Glastonbury mag schließlich alle möglichen Künstler.“