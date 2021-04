GNTM: Krass, so sah Liliana früher aus

22.04.2021 20:23 Uhr

Bei GNTM gibt es in dieser Staffel wohl kaum eine Kandidatin, die so sehr polarisiert wie Liliana. Doch wie sah das Nachwuchsmodel eigentlich früher aus?

Liliana (21) gehört seit der ersten Folge der aktuellen „Germanys Next Topmodel“-Staffel zu Heidi Klums heimlichen Favoritinnen. Nicht umsonst hat die Model-Mama das Energiebündel Woche für Woche trotz durchwachsener Leistungen eine Runde weitergelassen. Doch Liliana polarisiert nicht nur durch ihre lustige und verplante Art, sondern auch durch ihren Look.

Kein Umstyling für Liliana

Die langen Cornrows mit lilafarbenen Strähnen sind heute ihr Markenzeichen. Daran hat Heidi Klum auch während des Umstylings nichts geändert. In der Vergangenheit hat das 21-jährige Nachwuchsmodel allerdings eine komplett andere Frisur getragen, wie auf ihrem Instagram-Account zu sehen ist. Auf den Bildern ist die Beauty kaum wiederzuerkennen.

Sie hat schon vor GNTM gemodelt

Anstatt der langen Mähne trug die GNTM-Kandidatin früher nämlich wilde Locken. Mit den ersten Jobs auf den Laufstegen hat Liliana allerdings auch ihren Look geändert. Seitdem ist Heidis Schützling seinen Cornrows die meiste Zeit über treu geblieben. Zwischenzeitlich hat sich die wohl tollpatschigste Teilnehmerin dieser Staffel für kürzere und geglättete Haare entschieden, wodurch ihre markanten Gesichtszüge erst so richtig zur Geltung kamen.

Das passiert in der Folge vom 22. April

In der Folge vom 22. April steht für Liliana und ihre Kontrahentinnen übrigens ein Casting-Marathon an. Was die Kandidatinnen allerdings nicht ahnen: Modelchefin Heidi Klum und ihr Gastjuror Thomas Hayo werden ein komplettes Casting beobachten und ungefiltert mitbekommen. Nämlich das des Designers Kilian Kerner, der Models für die Berliner Fashion Week buchen möchte.

Thomas Hayo: „Das ist ein toller Job für die Girls. Schaffen sie das, was ich ihnen gesagt habe? Read the room. Guckt, was Kilian will. Was seine Marke ist. Höre genau zu, welche Anweisungen er gibt, damit du ihm natürlich zeigen kannst, dass du diejenige bist, die für seine Version die Richtige ist.“

Große Herausforderung für Heidis Meeeedchen

Eine gute Performance ist heute also gleich doppelt wichtig, denn neben dem Job auf der Fashion Week, geht es am Ende auch darum, wer in die nächste Runde kommt. Wer kann die Tipps von Thomas Hayo am besten umsetzen? Welche Kandidatinnen kommen am besten bei dem Kunden an? Und wer schnappt sich beim Casting-Marathon die meisten Jobs?

„Germanys Next Tompdel“ läuft derzeit immer donnerstags ab 20.15 bei ProSieben.