Stars Goldie Hawn trauert um Quincy Jones

Goldie Hawn - Snatched premiere 2017 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2024, 09:00 Uhr

Goldie Hawn ist „untröstlich“ über den Tod von Quincy Jones.

Der Plattenproduzent ist am Sonntag (3. November) im Alter von 91 Jahren gestorben. Goldie hat ihm nun Tribut gezollt und Quincy als „eine der großen Lieben [ihres] Lebens“ bezeichnet. Neben einem Foto, das die beiden zusammen zeigt, schrieb Goldie auf Instagram: „RIP my darling @quincyjones. Es bricht mir das Herz, eine der großen Lieben meines Lebens zu verlieren. Sechzig Jahre. Was für ein Privileg, einen so bemerkenswerten Menschen gekannt zu haben, ein Genie, einen Menschenfreund. Verdammt. Ich werde dich vermissen.“

Goldie (78) und Quincy waren jahrzehntelang befreundet. Ihre Arbeitsbeziehung geht auf das Jahr 1969 zurück, als er die Filmmusik für ,Die Kaktusblüte’ komponierte, arrangierte und dirigierte. Goldie spielte in der Filmkomödie an der Seite von Walter Matthau und Ingrid Bergman und erhielt für ihre Darstellung in dem Film den Oscar als beste Nebendarstellerin.

Quincys Tod wurde am Sonntag von seiner Familie bekannt gegeben.