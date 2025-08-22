Musik Goo Goo Dolls veranstalten ‚Ohrfeigenkämpfe‘ gegen Aggressionen

John Rzeznik - February 2020 - Avalon - Goo Goo Dolls BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.08.2025, 11:00 Uhr

Die Bandmitglieder kämpfen regelmäßig spielerisch gegeneinander, um Aggressionen abzubauen.

Die Goo Goo Dolls veranstalten regelmäßig „Ohrfeigenkämpfe“, um angestaute Aggressionen loszuwerden.

Die Gründungsmitglieder Johnny Rzeznik und Robby Takac vermeiden größere Konflikte, indem sie Probleme offen ansprechen und dann alles bei einer Tasse Kaffee klären. Robby sagte im Interview mit ‚Billboard‘: „John und ich schlagen uns gegenseitig, ohrfeigen uns, und lassen so die Aggression raus.“ Auf die Frage, wann das zuletzt passiert sei, antwortete der Musiker: „Vor etwa anderthalb Jahren… Rückblickend ist es lustig… Aber du weißt schon, es ist einfach albern. Es endet in Ohrfeigenkämpfen. Wir wollen uns ja nicht verletzen. Wir lieben uns.“ Er fügte hinzu: „John und ich haben jahrelang ein Schlafzimmer geteilt – natürlich platonisch – aber das ist unsere gemeinsame Geschichte. Manchmal verhalten sich Menschen wie Ar***löcher – ich, er. Am Ende setzen wir uns bei einem Kaffee zusammen, reden, klären es und machen weiter.“

Die ‚Iris‘-Interpreten haben am Freitag (22. August) ihre neue sieben Tracks umfassende EP ‚Summer Anthem‘ veröffentlicht. Laut Robby war ursprünglich gar keine neue Musik für dieses Jahr geplant. Er erklärte: „Plötzlich war da eine große Nachfrage von Veranstaltern, uns auf die Bühne zu bringen. Also haben wir das gemacht und gleichzeitig versucht, Zeitfenster fürs Aufnehmen zu finden. Wir entschieden dann: Wenn es Zeit für die Tour ist, veröffentlichen wir genau so viele Songs. Und es wurden sieben … Das ist alles Teil des komplizierten Gebens und Nehmens in unserer Organisation. Es ist ein Experiment. So etwas haben wir noch nie gemacht. Also schauen wir mal, wohin das führt.“

‚Summer Anthem‘ enthält den bereits veröffentlichten Song ‚Nothing Lasts Forever‘ sowie die neue Single ‚Not Goodbye (Close My Eyes)‘. Die Band startete ihre begleitende Tournee im Juli. Im August und September treten die Goo Goo Dolls in den USA auf und kehren im November für zwei Konzerte in New York zurück auf die Bühne. Im Gespräch mit ‚Billboard‘ sagte Robby außerdem, dass die Konzerte der Band in den letzten Jahren familienfreundlicher geworden seien: „Wir haben mittlerweile viele junge Kids bei unseren Shows. Das war vor zehn Jahren definitiv noch nicht so. Es sind wirklich viele Kinder bei den Konzerten. Komischerweise ist ein Goo-Goo-Dolls-Konzert heute familienfreundlicher als ein Sabrina-Carpenter-Konzert.“