Musik Gorillaz: Neues Album von Tragödie geprägt

Bang Showbiz | 27.02.2026, 11:00 Uhr

Die Künstler sprechen offen über die Enstehungsgeschichte ihrer neuen Platte.

Das neue Gorillaz-Album ‚The Mountain‘ geht auf die „tragische Geschichte“ des Todes von Jamie Hewletts Schwiegermutter zurück.

Die Band – gegründet von Hewlett und Blur-Star Damon Albarn und angeführt von den Cartoonfiguren 2-D, Murdoc Niccals, Russel Hobbs und Noodle – arbeitete gerade in Serbien an neuer Musik, als Jamie einen Anruf seiner Frau erhielt. Sie teilte ihm mit, dass ihre Mutter nach einem Schlaganfall in Indien ins Krankenhaus eingeliefert worden sei, woraufhin er sofort zu ihr flog.

Obwohl seine Schwiegermutter verstarb, hatte Jamie während der acht Wochen vor Ort Zeit, sich in Indien „zu verlieben“, und entschied, dass er gemeinsam mit Damon dorthin zurückkehren müsse. „Der ursprüngliche Impuls entstand aus einer ziemlich tragischen Geschichte“, enthüllte Damon gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘. „Wir waren in Belgrad und stellten gerade ein Video fertig, als Jamie einen Anruf aus Jaipur in Indien bekam. Es war seine Frau Emma, die sagte: ‚Meine Mutter liegt im Koma.'“

Die beiden Frauen hätten in den Wochen davor ein Ayurveda-Retreat besucht. „Sie hatten ihre Koffer gepackt, ein Taxi gerufen und waren gerade auf dem Heimweg, als meine Schwiegermutter einen Schlaganfall erlitt. Sie wurde in das nächstgelegene Krankenhaus in Jaipur gebracht – bei einem Schlaganfall kommt es auf jede Minute an“, erzählte Jamie. Obwohl der Vorfall „traumatisch“ gewesen sei, habe der Künstler die Zeit zwischen den Krankenhausbesuchen genutzt, um Jaipur zu erkunden.

„Ich habe mich einfach in diesen Ort verliebt. Die Menschen waren so herzlich, und ich habe entdeckt, dass das Thema Tod dort aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet wird“, verriet der Illustrator. Sowohl Damon als auch Jamie waren sich einig, dass eine Rückkehr nach Indien die „perfekte Gelegenheit“ für neues Gorillaz-Material sei. Sie schmiedeten Pläne, nachdem Damons Comeback-Tour mit Blur beendet war. „Damon stand die ganze Zeit mit mir in Kontakt, während ich dort war. Als ich nach Hause kam, sagte ich zu ihm: ‚Wir müssen gemeinsam nach Indien gehen und sehen, ob wir dort etwas schaffen können'“, erzählte Jamie. Ein Jahr später sei es dann soweit gewesen.