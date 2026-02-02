Stars Grammy Awards: Cher verkündet den falschen Gewinner

Cher - AVALON - Bavaria - November - 2025 - Bambi Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.02.2026, 11:00 Uhr

Die Pop-Ikone leistete sich bei der Musikpreisverleihung einen schweren Schnitzer und gab den falschen Gewinner bekannt.

Cher sorgte bei den Grammy Awards für Verwirrung, als sie versehentlich Luther Vandross als Gewinner des Preises für die Single des Jahres ankündigte.

Die 79-jährige Pop-Ikone betrat am Sonntagabend (2. Februar) in der Crypto.com Arena in Los Angeles die Bühne, um den begehrten Preis zu überreichen. Bei der Verkündung verhaspelte sie sich jedoch und nannte zunächst den Namen von Luther Vandross, bevor sie sich schnell korrigierte und den Preis dem tatsächlichen Gewinner Kendrick Lamar übergab. Der Rapper gewann die Auszeichnung zusammen mit SZA für den Track ‚Luther‘.

Cher erklärte: „Und der Grammy geht an … Oh! Sie haben mir gesagt, es würde auf einem Prompter stehen. Oh, der Grammy geht an Luther Vandross. Oh Kendrick, nein, Kendrick Lamar!“ Anschließend schien die Sängerin zu Kendrick und SZA, die auf die Bühne kamen, um ihre Trophäe entgegenzunehmen, zu sagen: „Es tut mir so leid.“

Der Song ist von der Musiklegende Luther Vandross – der 2005 verstarb – inspiriert und enthält ein Sample aus dessen Song ‚If This World Were Mine‘ aus dem Jahr 1982, den er gemeinsam mit Cheryl Lynn aufgenommen hatte. Nach der Entgegennahme der Auszeichnung brachte Kendrick seine Bewunderung für den verstorbenen Star zum Ausdruck.

„Er ist einer meiner absoluten Lieblingskünstler und man hat uns das Privileg gegeben, unsere eigene Version davon zu machen“, erzählte er in seiner Dankesrede. „Als wir die Freigabe bekommen haben, verspreche ich euch, sind uns allen die Tränen gekommen, weil wir wissen, wie viel Herzblut er und Cheryl Lynn in diesen Song gesteckt haben.“ Die einzige Bedingung sei gewesen, dass die Stars nicht auf dem Song fluchen durften. „Und wir sagten: ‚Genau das haben wir ohnehin vor – keine Schimpfwörter.‘ Wir wollten sicherstellen, dass dieser Song Liebe repräsentiert“, betonte der Musiker.

Es war eine große Nacht für Kendrick, denn er wurde zum meistdekorierten Rap-Künstler in der Geschichte der Grammy Awards. Neben dem Gewinn in der Kategorie ‚Single des Jahres‘ erhielt er außerdem Auszeichnungen für das beste Rap-Album, den besten Rap-Song, die beste melodische Rap-Performance sowie die beste Rap-Performance und überholte damit den bisherigen Rekordhalter Jay Z mit insgesamt 27 Grammy Awards.