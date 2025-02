Film Green Day kündigen von ihnen selbst inspirierten Coming-of-Age-Film an

Green Day - American Music Awards 50th Anniversary Special - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2025, 11:00 Uhr

Green Day produzieren eine neue Filmkomödie, die von ihnen selbst inspiriert ist.

Der Coming-of-Age-Film ‚New Years Rev‘ folgt drei Freunden – gespielt von Ryan Foust, Kylr Coffman und Mason Thames – auf einer Reise nach Los Angeles, wo sie fälschlicherweise glauben, dass sie für die Rocker von ‚American Idiot‘ bei einer Silvestershow eröffnen werden. Wie von ‚Variety‘ enthüllt, lautet der Plot: „Ihr Roadtrip ist eine rüpelhafte und schelmische Spritztour quer durch das Land voller Abenteuer, basierend auf den Heldentaten von Green Day und deren jahrelangem Leben in einem Tour-Van.“

Der Film ist von den Pop-Punk-Ikonen – bestehend aus Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt und Tre Cool – und ihrer eigenen Reise inspiriert, und das Trio ist an der Entwicklung des Films beteiligt. Die Produktion ist bereits in Oklahoma angelaufen, mit Lee Kirk als Autor und Regisseur an Bord. Die ‚The Office‘-Darstellerinnen Jenna Fisher und Angela Kinsey wurden in unbekannten Rollen besetzt, ebenso wie Ignacio Diaz-Silverio und Keen Ruffalo. Die ‚Basket Case‘-Gruppe ist als Produzent an Bord, zusammen mit Tim Perell von Process, Stella Pul von Pat Solitano Productions.