Musik Greta Van Fleet-Gitarrist Jake Kiszka fordert mehr Experimente im modernen Rock

Greta Van Fleet guitarist Jake Kiszka - live in Copenhagen, Denmark 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2025, 14:00 Uhr

Greta Van Fleet-Gitarrist Jake Kiszka fordert mehr Experimente im modernen Rock.

Jake Kiszka, Gitarrist der Rockband Greta Van Fleet, hat sich kritisch über die „Tunnelblick-Mentalität“ zeitgenössischer Rockmusik geäußert.

Für sein Nebenprojekt Mirador griff Kiszka gemeinsam mit seinen Bandkollegen alte musikalische Traditionen und Genres auf, um neue Wege auszuprobieren. Seiner Meinung nach könnten moderne Künstler davon profitieren, sich auf die Wurzeln des Rock zu besinnen und mutiger zu experimentieren. In einem Interview mit ‚MetalTalk‘ sagte er: „Es gibt so viel Tunnelblick in zeitgenössischen Rockalben. Manche Philosophie, wie Rock ‘n’ Roll für unsere Generation aussehen könnte oder sollte, geht verloren. Wir haben über die Zukunft des Rock ‘n’ Roll nachgedacht, doch das, was wir gemacht haben, war genau das Gegenteil: Wir haben zurückgeblickt, vielleicht sogar noch weiter zurück, durch die Einflüsse, die die Entstehung des Rock ‘n’ Roll geprägt haben.“

Über ihr selbstbetiteltes Debütalbum von Mirador erklärte Kiszka: „Die Menge an Evolution, die diese Songs durchlaufen haben, ist verrückt. Der Großteil des Albums wurde auf zwei Akustikgitarren in einem alten viktorianischen Haus in East Nashville geschrieben.“ Der kreative Prozess sei extrem dynamisch gewesen: „Wir spielten Versionen der Songs vor der Aufnahme, dann nahmen wir sie auf, und sie veränderten sich erneut. Dann erstellten wir das Set für Headliner-Auftritte, und sie änderten sich ein viertes Mal – und sie ändern sich jeden Abend. Es ist ein sich ständig wandelndes Ding.“

Kiszka betonte zudem, dass Greta Van Fleet sich inzwischen weit über die ständigen Led-Zeppelin-Vergleiche hinausentwickelt habe. Obwohl die Band, einschließlich Kiszka selbst, intensiv die Gitarrentechnik von Ikonen wie Jimmy Page studierte, fühlen sie sich mit ihrem aktuellen Album ‚Starcatcher‘ (2023) am Ziel ihrer eigenen klanglichen Identität angekommen. „Wenn man genug Zeit mit dieser Musik verbringt, ist es wie eine psychologische Charakterstudie“, erklärte er über das Studium von Page, Hendrix und Clapton. Auf die Frage, ob er jemals Page persönlich getroffen habe, antwortete Kiszka: „Ich war ihm sehr nah. Wir waren im selben Hotel in L.A., haben uns aber im Foyer um ein paar Minuten verpasst.“