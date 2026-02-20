Stars ‚Grey’s Anatomy‘-Star Eric Dane mit 53 Jahren gestorben

Eric Dane May 2024 Bad Boys premiere - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2026, 09:00 Uhr

Eric Dane ist im Alter von 53 Jahren gestorben.

Der ‚Grey’s Anatomy‘-Star verstarb am Donnerstag (19. Freitag), zehn Monate nachdem er öffentlich seine Diagnose Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) bekannt gemacht hatte – eine fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, die Nervenzellen angreift und zum Verlust der Muskelkontrolle führt.

Seine Familie machte die traurige Nachricht gegenüber ‚People‘ öffentlich: „Mit schweren Herzen teilen wir mit, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf gegen ALS verstorben ist.“ Er habe seine letzten Tage umgeben von engen Freunden, seiner hingebungsvollen Ehefrau und seinen beiden Töchtern verbracht, die „das Zentrum seiner Welt waren“. Weiter hieß es: „Während seines Weges mit ALS wurde Eric zu einem leidenschaftlichen Fürsprecher für Aufklärung und Forschung, entschlossen, für andere in demselben Kampf etwas zu bewirken.“ Der Schauspieler werde zutiefst vermisst und stets liebevoll in Erinnerung behalten werden: „Eric liebte seine Fans und war für immer dankbar für die Welle an Liebe und Unterstützung, die er erhalten hat. Die Familie bittet um Privatsphäre in dieser unmöglichen Zeit.“

Eric – bekannt für seine Rolle als Dr. Mark Sloan in ‚Grey’s Anatomy‘ – hinterlässt seine Töchter Billie und Georgia, die er mit Schauspielerin Rebecca Gayheart hat. Bei seinem letzten öffentlichen Auftritt im Dezember 2025 bei einer virtuellen Podiumsdiskussion von I AM ALS beschrieb er das Leben mit ALS als „so schrecklich“. Er sagte: „Ich habe keinen Grund, an irgendeinem Tag in guter Stimmung zu sein. Ich glaube nicht, dass es mir jemand übelnehmen würde, wenn ich nach oben in mein Schlafzimmer gehen, unter die Decke kriechen und zwei Wochen lang weinen würde.“

Über seine Hoffnung auf Fortschritte in der ALS-Forschung sagte er: „Ich sorge dafür, dass Menschen wissen, was ALS ist und worum es geht, und vor allem, was wir tun können, um es zu bekämpfen und die Situation zu verbessern.“ Der Star sollte im Januar den ‚Advocate of the Year‘-Preis des ALS Network erhalten, konnte jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen.

Eric Dane wurde am 9. November 1972 in San Francisco geboren. Seine Karriere begann nach der Schulzeit in Los Angeles mit Rollen in Serien wie ‚California High School‘, ‚Wunderbare Jahre‘, ‚Charmed – Zauberhafte Hexen‘, ‚Grey’s Anatomy‘ und Filmen wie ‚Marley Ich‘. 2004 heiratete er Rebecca Gayheart. Das Paar bekam 2010 und 2011 zwei Töchter. 2018 reichte Rebecca die Scheidung ein, zog den Antrag jedoch im März 2025 zurück.