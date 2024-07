Stars Gülcan Kamps: Süße Liebeserklärung an ihr Kind

Gülcan Kamps - April 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.07.2024, 12:08 Uhr

Die Moderatorin teilt auf Instagram liebevolle Worte über "Mini-Kamps" .

Gülcan Kamps widmet ihrem Kind einen rührenden Instagram-Post.

Die ehemalige ‚Viva‘-Moderatorin wurde im Dezember 2021 zum ersten Mal Mutter. Seitdem hält sie ihre Fans mit regelmäßigen Updates über ihr Mama-Leben auf dem Laufenden. Das Geschlecht und der Name des Kindes sind allerdings nicht bekannt: In den sozialen Medien spricht die 41-Jährige lediglich von „Mini-Kamps“.

Nun veröffentlichte die Löwenmama einen süßen Tribut an ihren kleinen Schatz. „Happy Birthday, mein wunderschöner kleiner Schatz“, schreibt sie. Doch wieso Geburtstag – ist dieser nicht erst im Dezember? Gülcan scheint nicht so lange auf den Meilenstein warten zu wollen. „2,5 Jahre bist du jetzt an meiner Seite und täglich machst du mich stolzer und glücklicher deine Mama sein zu dürfen“, fügt die Influencerin hinzu. „Täglich danke ich dem Universum, dass ich dich bekommen durfte und jetzt auf deinem Weg begleite.“

Weiter schwärmt die TV-Ikone: „Ich liebe so viele Dinge an dir, dass gar kein Platz dieser Welt für mich ausreichend wäre alles zu notieren.“ Ihr Kind werde so schnell groß: „Ein Kleinkind und trotzdem für immer mein Baby.“ Abschließend schwärmt Gülcan: „Wie süß du einfach gerade schläfst. Ich schau dich an und ich liebe dich!“