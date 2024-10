Musik Guns N‘ Roses: Sie wollen wieder Musik machen

Duff McKagan - Dyrskuepladsen in Odense 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.10.2024, 14:00 Uhr

Duff McKagan sagt, dass Guns N‘ Roses „jeden Wunsch“ haben, neue Musik zu veröffentlichen. Nachdem Gitarrist Slash angedeutet hat, dass die Band versuche, ihr erstes Album seit ‚Chinese Democracy‘ von 2008 zu machen, und dass Gespräche über eine kleine Tour im Gange seien, haben die Fans Hoffnung. Auch der Bassist besteht nun darauf, dass neue Musik definitiv in geplant sei. Bei seinem Auftritt in der Sendung ‚Trunk Nation With Eddie Trunk‘ von SiriusXM sagte McKagan jetzt: „Es gibt definitiv den Wunsch und einen Plan für neue Musik. Ja, auf jeden Fall.“

Die ‚Welcome to the Jungle‘-Rocker sind seit ihrer Nordamerika-Tour 2023, die im vergangenen November endete, nicht mehr live aufgetreten. Der 60-jährige Duff gibt zu, dass er nach langen Phasen auf Tour Zeit brauche, um sich zu erholen und auszuruhen – im Gegensatz zu seinem Bandkollegen Slash (59). Er sagte: „Du kannst auf eine Tour gehen und du kannst Höhen und Tiefen auf der Tour durchmachen. Und das tun wir nie. Es ist immer so, dass jeder Gig etwas ganz Besonderes ist. Selbst wenn wir unsere Tour verlängert haben. Dass wir so viel getourt sind und sie um weitere vier Wochen verlängert haben, kann eine Band zerstören. Ich habe es gesehen. Das ist zu lang. Und alle fangen an, sich gegenseitig und die Crew anzuschnauzen. Aber das passiert nicht mit unserer Band oder unserer Crew. Wir endeten mit diesem echten Highlight, das war Mexiko-Stadt, dieser riesige Gig, den wir gespielt haben.“

Tatsächlich endeten die Musiker auf einem solchen Höhepunkt, dass sei das Gefühl hatten, gar nicht aufhören zu wollen. In Duff McKagans Augen sei das das Geheimrezept für den Erfolg: „Wir hörten auf und dachten: ‚Oh Mann. Lasst uns nicht aufhören. Lass uns bald wieder zurückkommen.‘ Aber ich denke, ich weiß, dass ich mich ausruhen musste – ich muss meinen Körper ausruhen. Viele Stunden auf der Bühne. Viel Reisen. Und ich muss heutzutage auf meinen Körper hören.“ Slash werde zwar vier Wochen später mit einem seiner Projekte auf Tour gehen und alles noch einmal machen. Aber: „Ich dachte mir: ‚Okay, Alter. Mehr Leistung für dich. Ich werde nach Hawaii gehen. Ich gehe nach Hawaii, Mann.‘“