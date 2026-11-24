Musik Guns-N‘-Roses-Star Duff McKagan: ‚Ich verdiente drei Dollar pro Stunde‘

Duff McKagan - Dyrskuepladsen in Odense 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2026, 11:00 Uhr

Guns-N'-Roses-Star Duff McKagan verdiente zeitweise nur drei Dollar pro Stunde.

Ruhm und Erfolg bedeuten in der Musikbranche nicht automatisch ein gut gefülltes Bankkonto. Das weiß auch Duff McKagan aus eigener Erfahrung.

Der Bassist von Guns N‘ Roses hat offenbart, dass er trotz seiner Bekanntheit über weite Strecken seiner Karriere kaum Geld verdient hat. Besonders während seiner Zeit bei der Band Velvet Revolver sei die finanzielle Situation ernüchternd gewesen. Teilweise habe sein Stundenlohn gerade einmal drei Dollar betragen. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Bass Magazine‘ erklärte der 62-Jährige, dass er inzwischen eine ganz andere Vorstellung davon habe, was beruflicher Erfolg bedeutet. Während viele Menschen bei berühmten Musikern sofort an Reichtum denken, sehe die Realität häufig anders aus. „Bei Velvet Revolver wurde niemand reich. Wir wollten einfach, dass das Ganze funktioniert und wir uns damit einen vernünftigen Lebensunterhalt verdienen können, so wie andere Menschen auch“, schilderte McKagan. Für ihn sei es bereits ein Erfolg, wenn man von seiner Arbeit leben könne.

Als Musiker müsse man sich immer wieder mit Vorurteilen auseinandersetzen. „Die Leute denken: Das sind doch reiche Rockstars. Schön wär’s, aber so sieht es eben nicht aus“, erklärte er. Über die tatsächlichen Verdienstmöglichkeiten könne man sich kaum beschweren, ohne auf Unverständnis zu stoßen. Dabei habe er vermutlich weniger verdient als mancher seiner Gesprächspartner, obwohl er deutlich mehr Stunden gearbeitet habe. „Wenn man uns nach Stunden bezahlt hätte, wären es vielleicht drei Dollar gewesen“, verriet der Bassist.

Mit seiner Hauptband Guns N‘ Roses sieht die finanzielle Lage inzwischen besser aus. Allerdings habe die Gruppe ihr Geschäftsmodell in den vergangenen Jahren grundlegend überdenken müssen. Da sich mit dem Verkauf von Tonträgern längst nicht mehr genug Geld verdienen lasse, seien Live-Auftritte zur wichtigsten Einnahmequelle geworden. Die Band könne zwar große Arenen und Stadien füllen, wolle ihre Fans aber nicht mit überteuerten Eintrittspreisen belasten. McKagan verwies auf andere Künstler, die teilweise 500 Dollar für einen Sitzplatz verlangten. Diesen Weg wolle Guns N‘ Roses ausdrücklich nicht einschlagen. Stattdessen habe man die Abläufe hinter den Kulissen optimiert. Dazu gehörten eine effizientere Tourplanung, geringere Transportkosten, die Organisation der Crew und eine durchdachte Verteilung der Konzerttermine. „Wir wollten einfach klüger mit unseren Tourneen, den Trucks, dem Personal und den Abläufen umgehen. Man muss sich dabei nicht wie ein Idiot aufführen“, sagte McKagan. Besonders wichtig sei ihm inzwischen, dass nicht nur die Band selbst von ihrem Erfolg profitiere. Schließlich beschäftige Guns N‘ Roses zahlreiche Mitarbeiter. „Das Schöne daran ist für mich, dass viele Menschen für uns arbeiten und wir ihnen wirklich gute Löhne zahlen können“, betonte der Musiker.