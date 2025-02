Stars Guy Pearce: Er hatte „irgendwie Angst“ vor Kevin Spacey

Guy Pearce - 2022 AACTA Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.02.2025, 11:00 Uhr

Guy Pearce hat behauptet, Kevin Spacey habe es auf ihn abgesehen.

Der ‚Brutalist‘-Darsteller hatte vor einiger Zeit erklärt, dass der ehemalige ‚House of Cards‘-Star – dessen Karriere sich plötzlich dem Ende neigte, nachdem er von einer Reihe von Männern des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt wurde – „handgreiflich“ war, als sie 1997 zusammen an ‚L.A. Confidential‘ arbeiteten. Obwohl Pearce später betonte, dass er nicht „sexuell angegriffen oder belästigt“ wurde, hat er nun erzählt, dass er „irgendwie Angst“ vor Spacey hatte.

Guy erinnerte sich daran, dass er Spaceys angebliche Annäherungsversuche zunächst als „nichts“ abtat. Gegenüber dem Hollywood Reporter’s ‚Awards Chatter‘-Podcast sagte er: „Ich habe das fünf Monate lang gemacht, und ich hatte wirklich Angst vor Kevin, weil er ein ziemlich aggressiver Mann ist. Er ist extrem charmant und brillant in dem, was er tut – wirklich beeindruckend, usw. Er hat einen bemerkenswerten Einfluss auf einen Raum. Aber ich war jung und empfindlich, und er hatte es auf mich abgesehen, keine Frage.“

Der 57-jährige Schauspieler war mit seiner damaligen Frau Kate Mestitz bei den Dreharbeiten in Los Angeles und erinnerte sich daran, dass er ihr sagte, er fühle sich nur sicher, wenn auch ein „hübscherer“ Co-Star am Set sei. Zu seiner damaligen Frau sagte er zu diese Zeit: „Die einzigen Tage, an denen ich mich sicher fühle, sind die Tage, an denen [Simon Baker] am Set ist, weil ich wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen werde, und [Kevin] konzentriert sich auf [Simon], weil er zehnmal hübscher war als ich.“