Musik Gwen Stefani: Das Album brauchte Zeit

Gwen Stefani - 1 Warwick members club promoting GXVE Beauty on June 20, 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.12.2024, 14:24 Uhr

Die No-Doubt-Frontfrau kann kaum glauben, wie lange sie für ihre aktuelle Platte brauchte.

Gwen Stefani kann kaum glauben, wie lange sie für ihr neues Album brauchte.

Die No-Doubt-Frontfrau veröffentlichte vor kurzem ihre LP ‚Bouquet‘, ihre erste Platte seit 2017. Damit die neuen Songs auch wirklich genau ihren Vorstellungen entsprechen, ließ sich Gwen für die Aufnahmen besonders viel Zeit. Im Gespräch mit dem britischen Magazin ‚HELLO!‘ verriet sie: „Es dauerte eine Weile, denn wie jede Liebesarbeit wollte ich es richtig machen. Gleichzeitig kann ich gar nicht glauben, dass das letzte Album so lange her ist. In der Zwischenzeit ist so viel passiert. Ich freute mich darauf, wieder zu schreiben, dieses Album aufzunehmen und es herauszubringen, aber es braucht Zeit die Musik zu machen, die ich machen will und von der ich weiß, dass meine Fans sie mögen werden. Es ist nicht so, als könnte man einfach einen Knopf drücken und die Songs kommen raus.“

Das Album scheint sich größtenteils um Gwens Scheidung von ihrem Ex Gavin Rossdale zu drehen, mit dem sie die Kinder Kingston (18), Zuma (16) und Apollo (10) großzieht. Auch die nachfolgende Beziehung zu Country-Star Blake Shelton wird auf der Platte verarbeitet. Was andere über ihre neue Musik denken interessiert Gwen derweil nur wenig. Auf die Frage, ob es okay für sie ist, dass ihre persönlichen Lieder kritisch rezipiert werden, antwortete sie: „Das ist es. Ich will, dass die Leute das Album hören und genießen. Alles andere, Kritik oder Kommentare, ist nur Lärm.“