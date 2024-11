Auftritt bei den MTV EMAs in Manchester Gwen-Stefani-Double? Gavin Rossdales Freundin sieht wie seine Ex aus

Xhoana X und Gavin Rossdale präsentierten sich in Manchester in schwarzen Outfits, die tief blicken ließen. (ae/spot)

SpotOn News | 11.11.2024, 11:59 Uhr

Bei den MTV Europe Music Awards zeigte sich Rockmusiker Gavin Rossdale mit seiner aktuellen Partnerin Xhoana X - und die erinnerte mit ihrem Look erstaunlich an seine Ex-Frau Gwen Stefani. Zufall oder Absicht?

Da musste man bei den MTV Europe Music Awards direkt zweimal hinschauen: Gavin Rossdale (59) lief bei der Preisverleihung in Manchester am 10. November mit einer Frau über den roten Teppich, die seiner Ex Gwen Stefani (55) verblüffend ähnlich sah. Es handelte sich aber nicht um die erfolgreiche Sängerin, sondern seine aktuelle Freundin Xhoana X (35).

Der Frontmann der britischen Band Bush war bei der Veranstaltung als Redner anwesend. Für den Pärchen-Auftritt wählten beide freizügige Outfits: Er trug ein transparentes Shirt, sie ein schwarzes Spitzenkleid aus einem spinnennetzartigen, zerrissenen Stoff, der sehr viel Haut freiließ. Mit ihrem glatten platinblonden Haar und knallroten Lippen sah sie dabei glatt aus wie ein Gwen-Stefani-Double.

Pärchen-Premiere auf dem roten Teppich im April

Gavin Rossdale und Xhoana X sollen seit 2023 ein Paar sein. Damals begann die 35-Jährige, Fotos von ihm auf ihrem Instagram-Account zu teilen. Allerdings machte das Paar die Beziehung erst im März 2024 mit einem Pärchenfoto auf Instagram offiziell: Er postete ein Bild der beiden beim gemeinsamen Abendessen. Im April gaben sie ihr Debüt auf dem roten Teppich der iHeartRadio Music Awards.

Die Ehe mit Gwen Stefani hielt von 2002 bis 2016. Die beiden Musiker haben zusammen die drei Söhne Kingston (18), Zuma (16) und Apollo (10). Die No-Doubt-Sängerin reichte 2015 die Scheidung ein und beschuldigte Rossdale des Ehebruchs. Wenige Monate nach der Trennung machte sie ihre Beziehung zu dem Country-Musiker Blake Shelton (48) öffentlich, den sie 2021 heiratete.

Liaison mit Sophia Thomalla

Gavin Rossdale war nach der gescheiterten Ehe mit Moderatorin Sophia Thomalla (35) liiert. Im Frühjahr 2017 tauchten erste Turtel-Fotos der beiden auf. "Ich war beruflich in London. Gavin und ich sind alte Freunde", sagte Thomalla damals der "Bild"-Zeitung. Aus Freundschaft wurde offenbar mehr. Er schwärmte gegenüber dem Portal "Der Westen": "Sie ist die Größte. Sie ist wirklich wunderbar." Im Juli 2017 teilte er dann ein erstes Pärchen-Selfie auf seinem Instagram-Account. Ende Dezember 2018 soll sie sich von ihm getrennt haben.