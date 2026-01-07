Stars Gwyneth Paltrow verlor Job nach Scheidungs-Statement

Gwyneth Paltrow - December 2025 - Avalon - Marty Supreme Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2026, 09:00 Uhr

Gwyneth Paltrow hat eine Filmrolle verloren, nachdem sie erklärt hatte, dass sie und Chris Martin sich „bewusst Entkopplung“ hätten.

Das ehemalige Paar löste eine Diskussion aus, als es 2014 mit diesem ungewöhnlichen Ausdruck bekannt gab, dass es sich nach zehnjähriger Ehe getrennt hatte. Die 53-jährige Schauspielerin hat nun enthüllt, dass die Spottkommentare die Filmproduzenten dazu veranlasst hätten, sich von ihr zu distanzieren.

In Amy Poehlers Podcast ‚Good Hang‘ sagte sie: „Ich sollte einen Film drehen, und das war direkt nach der Sache mit der bewussten Entkopplung von Chris. Der Verleiher meinte, das könnte zu brisant sein. Das war toll, denn ich ließ mich scheiden und wurde dann gefeuert, das war wirklich großartig.“

Die Gründerin von ‚Goop‘ kann verstehen, warum manche Leute über die Wortwahl „verärgert“ waren, insbesondere wenn sie selbst schwierige oder „hässliche“ Trennungen von ihren Partnern durchgemacht hatten. „Angenommen, Sie hatten eine wirklich hässliche Scheidung oder Ihre Eltern hatten eine hässliche Scheidung und dann hören Sie, dass es auch anders gehen kann. […] Ich verstehe, warum das für die Leute so persönlich war. Solche Reaktionen sieht man nur, wenn es persönlich ist. Wenn wir verletzt sind, sagen wir Dinge, die wir nicht so meinen. Wir werden wütend, wir reagieren. Das ist menschlich“, so die Oscar-Preisträgerin weiter.

Damals betonten die beiden Stars, die gemeinsam die Kinder Apple (jetzt 21) und Moses (19) haben, dass sie „immer eine Familie bleiben werden“, da sie sich auf ihre Kinder konzentrieren.