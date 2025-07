Stars Gwyneth Paltrow war ‚traurig‘ über Brad Pitts Ehe mit Jennifer Aniston

Gwyneth Paltrow - Famous - The Politician premiere - New York - September 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin konnte nur schwer damit umgehen, dass ihr Ex-Partner neu vergeben war.

Gwyneth Paltrow soll zugegeben haben, dass sie traurig war, als sie erfuhr, dass Brad Pitt Jennifer Aniston geheiratet hatte.

Die 52-jährige Schauspielerin war ab 1994 mit Brad (61) liiert, nachdem sie sich ursprünglich am Set von ‚Sieben‘ kennengelernt hatten. Trotz Verlobung 1996 trennten sie sich 1997 ohne offizielle Begründung. Laut Amy Odells neuem Buch ‚Gwyneth: The Biography‘ soll Gwyneth während eines Interviews beim Toronto Film Festival im September 2000 auf die Frage zu Brads Hochzeit mit Jennifer geantwortet haben: „Fragen Sie mich das gerade ernsthaft?“ In einem von ‚Us Weekly‘ veröffentlichten Auszug beschreibt Odell, dass Gwyneths Augen „wie Dolche“ wirkten, als sie angeblich schnippisch entgegnete: „Dazu kann ich nichts sagen.“

Tatsächlich soll Gwyneth auch Freunden gegenüber zugegeben haben, dass sie „traurig“ war, als sie von der Hochzeit erfuhr und sich über Brads angeblich „schrecklichen Geschmack“ in Sachen Frauen ausgelassen haben. Während der Dreharbeiten zu ‚Emma‘ soll sie gegenüber einem Crewmitglied Zweifel an Brad geäußert und einen Schwarm für Hugh Grant gestanden haben. Im Buch heißt es weiter, Gwyneth habe gesagt: „Brad und ich wurden sehr unterschiedlich erzogen. Wenn wir in ein Restaurant gingen und Kaviar bestellten, musste ich ihm erklären: ‚Das ist Beluga, das ist Ossetra.'“ Nach der Trennung verlobte sich Brad 1999 mit ‚Friends‘-Star Jennifer Aniston. Die beiden heirateten am 29. Juli 2000 in Malibu. Die Ehe hielt fünf Jahre, bevor Brad mit Angelina Jolie zusammenkam.