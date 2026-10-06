Stars ‚Habe mich zurück gekämpft‘: Claudia Effenberg gibt Gesundheits-Update

Claudia Effenberg / Benefitz Veranstaltung Mon Cheri Barbara MÃ¼nchen / BREUEL-BILD/ABB / 12/2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2026, 14:00 Uhr

Die Ex-Dschungelcamperin freut sich über einen kleinen Erfolg: Sie konnte nach 20 Tagen erstmals wieder ihre Haare waschen.

Claudia Effenberg meldet sich aus dem Krankenhaus bei ihren Followern.

Die 61-Jährige zeigte sich auf Instagram mit einem Handtuch auf dem Kopf und verriet, dass sie nach rund 20 Tagen erstmals wieder ihre Haare gewaschen habe. Für Effenberg war dieser alltägliche Moment offenbar ein wichtiger Schritt auf dem Weg zurück in ihren gewohnten Alltag. „Haare waschen nach ca. 20 Tagen … das sind die kleinen Dinge im Leben!“, schrieb sie zu dem Foto, das sie aus dem Krankenbett heraus veröffentlichte.

Anschließend ergänzte sie: „Ich habe mich zurückgekämpft.“ Gleichzeitig richtete die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin ihren Dank an die Menschen, die sie während ihres Klinikaufenthalts begleitet haben. Effenberg bedankte sich bei ihrer Familie sowie beim medizinischen Personal.

Erst vor rund zwei Wochen hatte die Ex-‚Promi Big Brother‘-Kandidatin öffentlich gemacht, dass sie wegen einer schweren Lungenentzündung und einer Blutvergiftung im Krankenhaus behandelt wurde. „Keine Ahnung, wo und wie ich mir das eingefangen habe“, erklärte sie damals gegenüber der ‚Bild‘.

Nach Effenbergs Angaben hatte sich Flüssigkeit in ihrer Lunge angesammelt, weshalb eine Punktion vorgesehen war. „Sie hoffen, dass es nur Wasser ist“, berichtete sie zu diesem Zeitpunkt. Unter der Behandlung mit Antibiotika seien ihre Blutwerte täglich besser geworden. Vergangene Woche erklärte die Frau von Ex-Fußballprofi Stefan Effenberg gegenüber ‚t-online‘: „Ich habe jetzt alles überstanden, Gott sei Dank.“ Um schnell wieder auf die Beine zu kommen, mache sie fleißig ihre Übungen. Bis Donnerstag (8. Oktober) werde Claudia Effenberg das Krankenhaus verlassen.