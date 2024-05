Es gab schon Anzeichen Familienzuwachs bei den Biebers: Alle Gerüchte rund ums Bieber-Baby Hailey und Justin Bieber erwarten ihr erstes Kind. Das gab das Model in einem Instagram-Post bekannt. In welchem Monat sie ist, verriet die Schwangere allerdings nicht. Das regt zu Spekulationen an.