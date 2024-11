Ein Highlight jagt das nächste Hailey Bieber und Co.: Das waren die Halloween-Looks der Stars

Anne Hathaway (li.) ging mit ihren Söhnen im Prinzessin-Leia-Look auf Süßes-oder-Saures-Tour, Irina Shayk war als Lara Croft unterwegs. (eyn/spot)

SpotOn News | 01.11.2024, 13:50 Uhr

Jedes Jahr am 31. Oktober blickt die ganze Welt in die USA, wo sich die Stars und Sternchen mit ihren Halloween-Kostümen gegenseitig übertreffen. Hailey Bieber, die Jenner-Girls und Co. haben auch 2024 ihrer Kreativität wieder freien Lauf gelassen.

Klar, Heidi Klum (51) bleibt die "Queen of Halloween" und hat auch dieses Jahr mit ihrem überdimensionalen E.T.-Kostüm nicht enttäuscht. Aber auch abseits ihrer Halloween-Party lassen sich die US-Stars jedes Jahr nicht lumpen, am 31. Oktober mit den kreativsten Looks aufzufahren. In diesem Jahr war erneut das Verkleiden als andere prominente Persönlichkeiten voll im Trend.

Video News

Bieber und Jenner als Hilton und Richie

Hailey Bieber (27) und ihre gute Freundin Kendall Jenner (28) verwandelten sich für den gruseligsten Tag des Jahres in Paris Hilton (43) und Nicole Richie (43) zu Zeiten ihrer ikonischen Reality-Show "The Simple Life". Darin tauschten die beiden It-Girls von 2003 bis 2007 Glanz und Glamour gegen das Kleinstadtleben und arbeiteten unter anderem auf einem Bauernhof.

Mit Latzhose, Hündchen und Mistgabel stellten Bieber und Jenner jetzt 20 Jahre später das Originalcover der Show nach. Auf TikTok teilte Bieber einen Clip, in dem die beiden eine Szene aus "The Simple Life" nachsprechen. Dazu titelte sie: "Happy Halloween von Paris und Nicole". So viel Fandom sollte belohnt werden: "Ikonen erkennen Ikonen, ich bin besessen davon!", kommentierte Vorbild Paris Hilton begeistert.

Kendall Jenners Schwester Kylie Jenner (27) setzte ebenfalls auf Imitation – aber mit deutlich weniger Stoff. Sie zeigte sich auf ihrem Instagram-Account völlig nackt, um das legendäre Cover des Films "Striptease" mit Demi Moore (61) nachzustellen.

Model Emily Ratajkowski (33) verwandelte sich auf Instagram in Jennifer Lopez (55). Sie trug ein freizügiges Kleid mit tropischem Muster, das Lopez' legendärem Kleid von den Grammys im Jahr 2000 nachempfunden war und sprach ebenfalls einen Satz des Popstars nach.

Courteney Cox (60) hob den Trend auf ein neues Level: Sie ging an Halloween gleich als sie selbst in einer früheren Version. Mit Pony und Ghostface-Masken für ihre Hunde imitierte sie auf Instagram ihren Look aus den Horrorfilm-Klassikern "Scream", die sie einst berühmt gemacht hatten.

Victoria Beckham: Erstes Halloweenkostüm seit 27 Jahren

Im Gegensatz zu ihren Kolleginnen ist Victoria Beckham (50) kein großer Halloween-Fan. Auf seinem Instagram-Account verriet David Beckham (49), es sei "das erste Mal seit 27 Jahren, dass meine Frau sich schick macht, und das ist das Beste, was wir bekommen können". Das dazugehörige Foto zeigt die Beckhams auf Süßes-oder-Saures-Tour mit ihrer Tochter Harper (13). Victorias Kostüm bestand aus einer gruseligen grünen Maske, die sie zu ihren normalen Klamotten trug.

Popsängerin Gwen Stefani (55) gab sich da für das Süßigkeitensammeln mit ihrem Sohn Apollo (10) schon etwas mehr Mühe und zeigte sich in ihrer Instagram-Story als Schneewittchen. Schauspielerin Anne Hathaway (41) und ihr Mann Adam Shulman (43) zogen mit ihren Söhnen als Star-Wars-Charaktere Prinzessin Leia und Obi-Wan Kenobi durch die Nachbarschaft von New York City.

Model Irina Shayk (38) klingelte mit ihrer Tochter im Lara-Croft-Kostüm an den Türen, Ex-Freund Bradley Cooper (49) war auch dabei und versteckte sich unter einem flauschigen Ganzkörper-Wolfsanzug. Die Schauspielerinnen Hilary Duff (37) und Kirsten Dunst (42) wurden hingegen beide zur Hexe, um mit ihren Kindern auf Snack-Jagd zu gehen.