Musik Halle Bailey bringt ihr erstes Soloalbum heraus

Halle Bailey - March 2024 - Black Women In Hollywood Awards Ceremony - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2025, 14:00 Uhr

Halle Bailey veröffentlicht noch in diesem Monat ihr Debüt-Soloalbum.

Die 25-jährige Schauspielerin aus hat Pläne für ihr erstes Album als Solokünstlerin bekannt gegeben, nachdem sie als eine Hälfte des Duos Chloe x Halle zusammen mit ihrer Schwester Chloe Bailey bekannt geworden war.

Am Mittwoch (10. Oktober) bestätigte sie, dass ihr Album ‚Love? Or Something Like It‘ am 24. Oktober erscheinen wird.Auf Instagram schrieb sie: „‚love? or something like it‘ – mein Debütalbum. Eine Geschichte über die erste Liebe, Liebeskummer und alles, was danach kommt. Erscheint am 24.10. Dieses Album bedeutet mir alles.“

In einem Video, das sie mit ihren Followern geteilt hat, erscheint die Hollywood-Schauspielerin und Sängerin in einem roten Tüllkleid und erzählt den Anfang ihrer Geschichte. Sie sagt: „Es war einmal ein junges Mädchen, das an die Liebe glaubte. Sie glaubte, dass jeder zu jemandem gehörte, Seele zu Seele. Alles, was sie sich jemals im Leben gewünscht hatte, war, die wahrhaftigste Form der Liebe zu finden. War das überhaupt möglich? Und hier ist, was passiert ist.“

Anfang dieses Jahres veröffentlichte Halle die Solo-Singles ‚Braveface‘ und ‚Back and Forth‘ sowie eine Zusammenarbeit mit Leon Thomas bei ‚Rather Be Alone‘ auf der Deluxe-Edition seines Albums ‚Mutt‘. Zusammen mit ihrer Schwester Chloe veröffentlichte sie 2018 ‚The Kids Are Alright‘ und zwei Jahre später ‚Ungodly Hour‘.