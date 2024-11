Stars Halle Bailey: Ex-Freund verteidigt sie nach Streit

Halle Bailey and DDG - NAACP Image Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2024, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin wetterte gegen ihren Ex - nun nimmt er sie vor Internet-Trollen in Schutz.

Halle Baileys Ex-Freund DDG ruft Hater dazu auf, die Schauspielerin in Ruhe zu lassen, nachdem sie sich kürzlich gestritten hatten.

Die ‚Arielle, die Meerjungfrau‘-Darstellerin hat den elf Monate alten Sohn Halo mit dem Rapper. Vor wenigen Tagen zeigte sich die 24-Jährige sauer auf ihren Ex, nachdem er den Kleinen ohne ihre Zustimmung „Millionen von Menschen“ in einer Live-Übertragung auf Twitch gezeigt hatte. Auf X schrieb sie: „Ich wurde weder informiert noch benachrichtigt und bin extrem verärgert, dass mein Baby vor Millionen von Menschen gezeigt wird. Ich bin seine Mutter und Beschützerin und traurig, dass ich nicht benachrichtigt wurde, besonders wenn ich nicht in der Stadt bin.“

Nach dem öffentlichen Streit wurde Halle zur Zielscheibe von Hatern und deaktivierte daraufhin ihre Social-Media-Accounts. In einem YouTube-Video, das am Donnerstag (7. November) auf seinem Kanal veröffentlicht wurde, setzt sich DDG für seine Ex ein und betont, dass er „bedingungslose Liebe und Respekt“ für die Mutter seines Kindes empfinde.

„Es ist mir egal, ob die Leute denken, dass sie falsch liegt oder nicht, oder ob ich denke, dass sie falsch liegt oder richtig. Sie könnte etwas durchmachen, nachdem sie ein Kind bekommen hat, was ich als Mann nicht verstehen kann“, erklärt der 27-Jährige. „Wenn also solche Situationen auftreten, versuche ich, so anmutig wie möglich damit umzugehen, denn Halo braucht sie, ich brauche sie, wir brauchen einander, um ihm eine Kindheit zu ermöglichen, die sicher, lustig und unvergesslich ist. Und ich hätte ihn nicht, wenn es nicht Halle gäbe, und allein aus diesem Grund empfinde ich bedingungslose Liebe und Respekt für sie.“