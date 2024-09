Stars Halle Berry: Kinder werden keine Klone

Halle Berry at the world premiere of "Never Let Go - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2024, 08:00 Uhr

Halle Berry erwartet nicht, dass sie „wirklich Einfluss“ darauf hat, was aus ihren Kindern wird.

Die 58-jährige Schauspielerin, die Tochter Nahla (16) und Sohn Maceo-Robert (10) großzieht, hat verraten, dass sie nicht erwartet, dass ihre Kinder „Klone“ ihrer Mutter werden.

Bei einem Roundtable-Event in New York City für ihren neuen Film ‚Never Let Go‘ sagte Halle: „Ich erwarte nicht, dass sie Klone von mir sind und das tun, was ich tue. Ich erwarte nicht, dass ich wirklich Einfluss darauf habe, wer sie werden. Meine Aufgabe ist es, ihnen Raum zu geben und sie zu fördern, sie zu ernähren, sich um sie zu kümmern, ihnen verschiedene Möglichkeiten zu bieten, aber dann müssen sie selbst entscheiden.“ In ihrem neuen Film spielt Halle eine Mutter, die Zwillingssöhne hat, und das Projekt diente der „Bestätigung“ dessen, was die Schauspielerin bereits über sich selbst wusste. Halle erklärte: „Ich bin ziemlich beschützend. Ich kämpfe für sie. Wenn etwas für sie erkämpft werden muss, dann werde ich es tun. Aber ich kann es auch kaum erwarten, bis sie erwachsen sind und ihr eigenes Leben haben, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wer sie werden und was sie tun werden.“

Kürzlich verriet Halle kürzlich, dass sie „für alle Frauen eintreten“ möchte, indem sie über Gesundheit und Altern spricht. Die Oscar-Preisträgerin erklärte ihre Entscheidung, offen über bestimmte Themen zu sprechen und sicherzustellen, dass die Gesundheit von Frauen in den Vordergrund gestellt wird.