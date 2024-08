Film Halle Berry: Sie träumt von einem Comeback als Catwoman

Halle Berry as Catwoman - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2024, 16:00 Uhr

Halle Berry erzählte, dass sie gerne noch einmal Catwoman spielen würde.

Die 58-jährige Schauspielerin stellte die DC Comics-Figur in dem kritisierten gleichnamigen Streifen von 2004 dar, in dem auch Sharon Stone, Benjamin Bratt und Lambert Wilson, mit von der Partie waren und bei dem Pitof die Regie führte.

Und obwohl der Blockbuster kritisiert wurde, verriet Halle jetzt, dass sie gerne noch einmal in die Rolle schlüpfen würde, wenn sich die Gelegenheit dazu ergäbe. Bei der ‚The Union‘-Premiere sagte der Star gegenüber der Presseagentur The Canadian Press: „Ich würde Catwoman zurückbringen, wenn ich wirklich die Chance dazu bekäme. Ich finde, was ihr beim ersten Mal passierte, war unfair. Ich finde, dass sie stark unterschätzt wird und ich würde ihr gerne noch eine Chance geben.“ Berry blickte vor kurzem zum 20. Jubiläum des Films zurück und kritisierte, dass die Geschichte des Streifens „ein bisschen weich“ sei. Berry erklärte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Ich fand die Idee, dass Catwoman Frauen vor einer Gesichtscreme rettet, immer ein bisschen weich. Alle anderen Superhelden retten die Welt, sie retten nicht nur Frauen vor rissigen Gesichtern. Ich wusste immer, dass das ein weiches Schicksal eines Superhelden ist, aber zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere habe ich nicht die Handlungsfreiheit gehabt, die ich heute habe, oder den Glauben daran, dass ich das in Frage stellen könnte, also habe ich es mitgemacht.“ Obwohl sie die Kritik am Film „nicht mochte“, betonte die ‚X-Men‘-Darstellerin, dass sie die Kritik auch von ihrer humorvollen Seite sehen konnte, als sie 2005 die Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin erhielt.