Stars Halle Berry wird von ihrer Tochter gegen Missbrauchsvorwürfe verteidigt

Halle Berry attends The Union - Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2026, 10:00 Uhr

Halle Berry wird von ihrer Tochter gegen Missbrauchsvorwürfe verteidigt.

Halle Berry erhält Rückendeckung von ihrer Tochter.

Die 18-jährige Nahla hat ihre Mutter in einer gerichtlichen Erklärung gegen Vorwürfe verteidigt, sie habe ihren 13-jährigen Sohn Maceo körperlich misshandelt. Die Anschuldigungen stammen von Berrys Ex-Mann Olivier Martinez, dem Vater des Jungen. Die Schauspielerin selbst weist die Vorwürfe ebenfalls zurück. Wie ‚People‘ berichtet, äußerte sich Nahla am 3. Oktober vor dem Los Angeles Superior Court. Sie erklärte, sie habe bei ihrer Mutter niemals ein missbräuchliches Verhalten als Erziehungsmethode erlebt. Berry sei für sie eine „liebevolle und hingebungsvolle Mutter“, die warmherzig, unterstützend und stark in das Leben ihrer Kinder eingebunden sei.

Nahla räumte ein, dass Berry durchaus streng sein könne, wenn es notwendig sei. Gleichzeitig lege ihre Mutter Wert darauf, dass Regeln eingehalten und andere Menschen respektvoll behandelt werden. Körperliche Gewalt habe sie jedoch nie beobachtet. „Ich habe meine Mutter nie dabei gesehen, wie sie Maceo geschlagen, geohrfeigt, gewürgt, gepackt oder in irgendeiner Weise körperlich misshandelt hat“, schrieb Nahla. Besonders deutlich wurde die 18-Jährige bei den konkreten Anschuldigungen. Sie habe nie gesehen, dass ihre Mutter ihrem Bruder die Hände um den Hals gelegt, ihn gewürgt oder seine Atmung eingeschränkt habe. Ein solches Verhalten sei ihr völlig unbekannt.

Nahla, deren Vater Berrys früherer Partner Gabriel Aubry ist, verbrachte ihre Kindheit abwechselnd bei beiden Elternteilen. Nach eigener Aussage lebte sie während eines Großteils von Maceos Leben mit ihrem Bruder zusammen. Berry habe trotz ihrer Karriere stets Zeit für ihre Kinder gefunden. Sie sei zu Spielen gefahren, habe Trainingseinheiten und Turniere begleitet und sich um schulische sowie medizinische Belange gekümmert. Zudem habe Berry ihre Kinder nie gegen deren Väter aufgebracht. Stattdessen habe sie sie darin bestärkt, eine liebevolle Beziehung zu ihren Vätern zu pflegen.

Nahla erinnerte sich in ihrer Erklärung allerdings auch an einen Vorfall aus ihrer Kindheit. Sie habe nie erlebt, dass ihre Mutter gewalttätig gegenüber jemandem gewesen sei. Allerdings erinnere sie sich daran, wie Olivier Martinez ihren Vater Gabriel Aubry damals in der Einfahrt körperlich angegriffen habe. Die aktuellen Vorwürfe hätten sie deshalb besonders getroffen. Sie habe zwei Tage nach dem angeblichen Vorfall mit Berry und Maceo gesprochen. Ihr Bruder habe dabei nicht verärgert oder aufgewühlt gewirkt. Dennoch mache sie sich Sorgen um die Auswirkungen des laufenden Rechtsstreits auf Maceo und dessen Verhältnis zu seiner Mutter.

Martinez betonte gegenüber ‚People‘, sein oberstes Anliegen sei das Wohlergehen und die Sicherheit seines Sohnes. Berry beantragt derweil, eine frühere 50:50-Sorgerechtsregelung wieder einzusetzen. Ihre Anwältin Marina Beck bezeichnete Martinez‘ Vorgehen gegenüber ‚Entertainment Weekly‘ als „völlig haltlos und bewusst irreführend“.