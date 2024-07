Musik Halsey: Ankündigung ihres fünften Albums

Halsey - MaXXXine - Premiere - Arrivals- Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2024, 18:00 Uhr

Halsey deutete an, dass ihr neues Album sehr vielseitig und „durcheinander“ sein wird.

Die 29-jährige Künstlerin beantwortete auf ihrem Account auf X die Fragen ihrer 13,9 Millionen Follower zu ihrem fünften Album, dem Nachfolger von ‚If I Can’t Have Love, I Want Power‘ von 2021.

Ein Fan fragte, ob der Star „einen Hinweis“ darauf geben könne, welche Art von Musik auf dem neuen Album enthalten sein wird, woraufhin Halsey antwortete: „Der Regisseur des Musikvideos wird alle ausflippen lassen.“ Und ein anderer Fan fragte: „Ist diese Ära manisch und hat gemischte Genres? Oder ist es eher zusammenhängend??“ Halsey antwortete: „Durcheinander. Als ich damit anfing, es zu schreiben, dachte ich, es könnte das letzte Album sein, das ich jemals machen darf. Also habe ich versucht, das zu tun, was ich schon immer tun wollte, aber noch nicht ausprobiert habe.“ Der Popstar hatte in den vergangenen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter Lupus und Endometriose, wobei auf der LP Songs zu hören sein werden, die diese Herausforderungen dokumentieren: „Ich habe viel darüber geschrieben, was ich durchmachte. Ich hatte das Gefühl, dass ich es niemandem erzählen könnte, obwohl es größtenteils meine Entscheidung war, dies nicht zu tun. Aber die Last von all dem und der Blick auf mein Leben und die Frage, ob ich mit dem, wer ich war, glücklich war. Während ich mich gleichzeitig gegen meinen Willen veränderte.“ Im Juni enthüllte die ‚Without Me‘-Sängerin gegenüber ihren Fans, dass sie Lupus und eine T-Zell-Lymphoproliferative Erkrankung hat.