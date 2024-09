Musik Halsey: Britney Spears‘ Hit ‚Lucky‘ inspirierte ihre neue Single

Halsey - MaXXXine - Premiere - Arrivals- Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.09.2024, 14:15 Uhr

Halsey hat Britney Spears‚ Hit ‚Lucky‘ in ihrer neuen Musik mit aufgenommen, da sie den Track als „Bewältigungsmechanismus“ verwendete, während sie krank war.

Die 29-jährige Sängerin verbrachte viel Zeit in Behandlung im Krankenhaus, nachdem bei ihr Lupus und eine seltene lymphoproliferative Erkrankung diagnostiziert wurden.

Die Künstlerin verriet, dass ‚Lucky‘ zu einem der Songs wurde, die sie summte, damit es ihr besser ging und erzählte in einem Interview gegenüber dem ‚Paper‘-Magazin: „Ich habe diesen merkwürdigen Bewältigungsmechanismus, bei dem ich, wenn ich nicht gerade mit etwas innerlich zu kämpfen habe, ein Lied singe, das etwas damit zu tun hat. Oft bleiben mir dabei die zufälligsten Songs im Kopf stecken … ‚Lucky‘ ist einer dieser Songs. Ich lag da, an eine Pumpe angeschlossen, und dachte mir: ‚Ich habe so viel Glück, ich bin ein Star.‘ Das war scherzhaft gemeint …“ Halsey verwendete den Track, um ihren eigenen ‚Lucky‘-Song zu kreieren, der die erste Single aus ihrem neuen Album ‚The Great Impersonator‘ ist: „Ich bin im Aufnahmestudio gewesen und sang es leise vor mich hin und dachte mir: ‚Warte, lass uns das machen. Hat das schon jemand gemacht? Das wurde doch schon einmal gemacht, oder? Warum wurde das noch nicht gemacht?'“