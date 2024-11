Stars Halsey: Musikmanager sah sich ohne Erlaubnis ihre Nacktfotos auf ihrem Handy an

Halsey - 2024 iHeartRadio Music Festival - Night 2 - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.11.2024, 10:00 Uhr

Halsey war entsetzt, als sich ein „echt mächtiger“ Musikmanager ohne ihre Erlaubnis ihre Nacktfotos auf ihrem Handy ansah.

Der 30-jährige Popstar verriet, dass die Person sie um ein Selfie mit ihrer Nichte gebeten hatte, aber als sie ihm ihr Handy anvertraute, habe der Manager jedoch ihre Grenzen überschritten.

Halsey überließ ihm das Handy, während sie auf die Toilette ging, und er gab es ihr dann zurück, indem er es mit dem Bildschirm nach unten legte, wobei sie entdeckte, dass er ihre Nacktfotos durchstöbert hatte. In der Episode des ,Call Her Daddy’-Podcasts in dieser Woche erinnerte sich Halsey: „Ich hatte vor ein paar Jahren eine wirklich seltsame Situation. Ich schätze, es ist ziemlich lange her, aber ich war unterwegs und mit diesem Manager, diesem echt mächtigen Manager, der in irgendeiner Form in der Musikbranche arbeitet. Ich machte ein Selfie von uns beiden und gab ihm mein Handy und sagte: ,Schick es dir selbst. Ich muss pinkeln gehen.’ Und dann ging ich auf die Toilette und als ich zurückkam, gab er mir mein Telefon so. Und ich sah, dass er meine Nacktfotos auf meinem Handy durchgegangen war.“ Halsey wusste nicht, was sie machen sollte und befürchtete, dass er die privaten Bilder an sein eigenes Telefon gesendet oder, noch schlimmer, weitergeleitet haben könnte.