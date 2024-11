Stars Hape Kerkeling: Karriererückblick zum 60. Geburtstag

Hape Kerkeling - 2021 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.11.2024, 14:00 Uhr

Hape Kerkeling wird am 9. Dezember 60 Jahre alt.

Ein feierlicher Anlass, um einmal auf die beachtliche Karriere des Komikers und Moderators zurückzuschauen. Im Interview mit der ‚Hörzu‘ wagte der Star nun einen Rückblick auf sein Leben im Rampenlicht, dass er schon vor einigen Jahren hinter sich gelassen hat.

Hape Kerkeling ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Obwohl er sich bereits vor einigen Jahren aus der Öffentlichkeit zurückzog und nur noch vereinzelt Film- und Buchprojekte verfolgt, sind er – und seine Figur Horst Schlämmer – noch immer absoluter Kult. Immer wieder wollte der Star damit aufhören, doch die Nachfrage war zu groß, die Fans zu beharrlich: „Ich glaube, keiner in Deutschland hat in seiner Showkarriere so viele Comebacks gehabt wie ich. Ich bin halt jemand, der sich zwischendurch immer mal wieder zurückgenommen hat.“ Das bedeute aber nicht, dass Hape Kerkeling sich faul ausgeruht habe: „Ich habe während meiner Off-Zeit vom Fernsehen einige Bestseller geschrieben und auch Filme gedreht.“ 2018 kam zum Beispiel der Film ‚Der Junge muss an die frische Luft‘ heraus, der auf Kerkelings Autobiografie beruht. Gespielt wird er darin von Nachwuchs-Star Julius Weckauf, ist aber auch selbst kurz auf dem Bildschirm zu sehen.

Dass Hape Kerkeling sich aus dem Showbiz zurückgezogen hat, hat einen persönlichen Grund – sein Leben vor der Kamera sollte nicht überhandnehmen: „Ich wollte nie in eine Situation wie etwa in Amerika und Italien kommen, wo Moderatoren mehr Zeit im Fernsehen moderierend verbringen als privat zu Hause.“ Runder Geburtstag hin oder her – Auftritte von Hape Kerkeling werden wohl also auch in Zukunft eine Seltenheit bleiben.