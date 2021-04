Harald Glööckler über seine größte Angst im Dschungelcamp 2022

10.04.2021 21:36 Uhr

Modedesigner und Paradiesvogel Harald Glööckler ist schon mitten in den Vobereitungen zum Dschungelcamp 2022.

„Wir sind das ‚Wetten, dass…?‘ von VOX“, tönt Koch-King Steffen Henssler als er die Promis der „Grill den Henssler“-Auftaktfolge der neuen Staffel sieht: Moderatorin Sophia Thomalla und Modedesigner Harald Glööckler, die ihre Premiere in der Koch-Show feiern, sowie Schauspieler Tom Beck.

Die drei haben neben ihrer kulinarischen Motivation und Koch-Coach Haya Molcho auch jede Menge Gesprächsthemen für Moderatorin Laura Wontorra, Dschungel-Insides, Live-Musik und pompööse Outfits im Gepäck.

Küchen-Competition oder Dschungelprüfung?

„Ich komme mir schon vor wie im Dschungelcamp“, platzt es aus Modedesigner Harald Glööckler heraus, als er bei einer Küchen-Competition eine unbekannte Zutat herausschmecken soll. Und fragt vorsichtshalber: „Sind da Känguruschwänze drin?“

Krabbeltiere oder Ekel-Prüfungen machen den Designer aber vor seiner Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2022 bisher nicht nervös: „Dass die da drin blöd quatschen, ist meine größte Angst“, meint er. Die Vorbereitungen auf den Dschungel laufen aber schon jetzt: „Ich muss ja gucken, dass ich gut aussehe und einen geilen Body habe. Die Ärzte habe ich auch schon instruiert – vielleicht lasse ich ein bisschen was an der Brust machen oder lasse was absaugen – aus Alt mach Neu“, erzählt Harald Glööckler.

Harald Glööckler stylt Hennsler neu

Nach dem exklusiven Vorgeschmack auf den Dschungel verpasst der Designer auch Steffen Henssler mit Jackett und Schuhen einen ganz neuen Look im typisch-pompöösen Glööckler-Style. Sophia Thomalla überzeugt das „Dressing“ jedoch nicht so ganz: „Hat ein bisschen was von Prinz Frédéric von Anhalt!“

Wie sich die Promis in der ersten von sieben neuen Folgen „Grill den Henssler“ am Herd schlagen und wer am Ende das Jury-Trio – Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach – überzeugt, zeigt VOX am Sonntag, 11. April 2021 um 20:15 Uhr.

Übrigens: Am kommenden Sonntag (18. April) gibt es darüber hinaus eine große Premiere bei „Grill den Henssler“: Zum ersten Mal in der Geschichte der Koch-Show treten nicht-prominente Hobbyköche Köchinnen gegen Steffen Henssler an.