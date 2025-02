Stars Harrison Ford wollte unbedingt oben ohne auftreten

Harrison Ford - Captain America Brave New World - Getty - Disney - Marvel BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler bestand darauf in einer 'Shrinking'-Szene oben ohne aufzutreten.

Harrison Ford bestand darauf in ‚Shrinking‘ oben ohne aufzutreten.

Der ‚Indiana Jones‘-Star feierte im Juli seinen 82. Geburtstag, doch er gibt weiterhin alles, um in seinen Schauspielprojekten möglichst realistisch herüberzukommen. Bei den Dreharbeiten zu der Psychiater-Dramedy-Serie von Apple TV+ setzte Ford deshalb auf Natürlichkeit, wie der Show-Macher Bill Lawrence am Samstag (15. Februar) bei den ‚Writers Guild Awards‘ in New York verriet. „Meine Lieblingsgeschichte, die ich immer allen erzähle, weil wir vor ein paar Tagen eine Rasurszene gedreht haben, das erste Mal, dass Harrison eine Rasurszene in der Serie dreht, er rief mich an und sagte ‚Ich werde das so nicht drehen.'“ Auf die Lawrences Frage, weshalb er sich weigere, die Szene zu spielen, erklärte der ‚Star Wars‘-Star: „Wenn ich mich rasiere, muss ich oben ohne sein.“

Da das für den TV-Produzenten kein Problem darstellte, sagte er seinem Hauptdarsteller: „Alles klar. Du kannst oben ohne sein. Was brauchst du noch?“, woraufhin Ford amüsiert erklärt habe: „Nur zehn Minuten und ein paar Liegestütze.“ ‚Shrinking’ wurde von Lawrence, ‚How I Met Your Mother‘-Star Jason Segel und Brett Goldstein kreiert. Die Serie folgt Jimmy Laird (Segel) in seinem Alltag als Trauertherapeut.