Musik Harry Styles: Epische Reunion mit Paar, das sich bei einem seiner Konzerte verlobt hat

Harry Styles group shot from Coming Up Roses video - ONE USE YouTube - October 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2026, 18:00 Uhr

Harry Styles lud das Paar Marivel und Frankie ein, im Musikvideo zu seiner neuen Single 'Coming Up Roses' mitzuwirken.

Harry Styles hat einem Paar, das sich bei einem seiner Konzerte verlobt hat, eine besondere Überraschung bereitet: Marivel und Frankie durften im Musikvideo zu seinem neuen Song ‚Coming Up Roses‘ mitwirken.

Am Montag (26. Oktober) veröffentlichte der britische Sänger das Video, in dem er gemeinsam mit zahlreichen Fremden an einem Anfängerkurs für Gesellschaftstanz teilnimmt. Zum Abschluss versammeln sich alle für ein Gruppenfoto. Marivel und Frankie stehen dabei im Mittelpunkt, bevor sich Harry zu ihnen gesellt und die übrigen Kursteilnehmer die Gruppe umringen. Auf Instagram schwärmte Marivel von der Begegnung mit dem ehemaligen One-Direction-Star.

„Harry Styles zu treffen und im Musikvideo zu ‚Coming Up Roses‘ dabei zu sein, hätten wir uns niemals vorstellen können“, schrieb sie. Außerdem bedankte sie sich bei dem 32-Jährigen dafür, ihre Verlobung noch besonderer gemacht und ihnen die Teilnahme an dem Song ermöglicht zu haben. Harry sei wirklich der netteste Mensch und einfach rundum großartig. Dazu teilte sie ein Foto eines Blumenarrangements, das Harry ihr und ihrem Verlobten geschenkt hatte. In seiner persönlichen Nachricht gratulierte der ‚As It Was‘-Künstler dem Paar und erklärte, es sei ihm eine Ehre, zumindest einen kleinen Teil zu ihrer Verlobung beigetragen zu haben. Seine Nachricht unterzeichnete er mit „Alles Liebe, Harry“.

Frankie hatte Marivel Anfang des Monats während eines Konzerts von Harry im Madison Square Garden in New York einen Heiratsantrag gemacht. Er stellte die Frage auf den Rängen, während der romantische Moment auf die große Leinwand der berühmten Veranstaltungshalle übertragen wurde. Marivel teilte damals ihre Begeisterung auf Social Media und bedankte sich bei Frankie für den unvergesslichen Abend. „Sieht so aus, als wärst du mein Date fürs Leben. Ich liebe dich. Wir waren auf der großen Leinwand zu sehen!“, schwärmte sie.

Anfang dieser Woche besuchte das Paar erneut ein Konzert des Sängers. Als Harry die beiden im Publikum entdeckte, zeigte er ihnen einen Daumen nach oben. Marivel berichtete anschließend: „Wir haben getanzt! Wir haben gesungen! Wir haben geschwitzt! Danke für diesen fantastischen Abend!“