Stars Harry Styles schickt mysteriösen Audio-Teaser an Fans und heizt Comeback-Gerüchte an

Harry Styles - New York premiere of Dont Worry Darling 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.01.2026, 19:00 Uhr

Harry Styles hat seine Fans mit einem überraschenden Audio-Teaser auf WhatsApp in Aufregung versetzt.

Über die neu gestartete Website webelongtogether.co konnten sich Fans für exklusive Updates von HSHQ registrieren – und wurden am Mittwoch mit einem sechs Sekunden langen Audio-Snippet belohnt. Darin ist Styles zu hören, wie er singt: „We belong together.“

Ob es sich dabei um den Titel einer neuen Single, eines Albums oder gar einer Tour handelt, ist bislang unklar. Doch der Teaser sorgte sofort für Spekulationen, die durch kürzlich aufgetauchte ‚We Belong Together‘-Billboards weiter angeheizt wurden. Viele Fans sind überzeugt, dass der 31-jährige Sänger kurz vor seinem offiziellen Comeback steht.

Zusätzlich veröffentlichte sein Team ein neues Video vom letzten Abend seiner ‚Love On Tour‘-Shows in Italien. Zu sehen ist Styles bei der Performance eines instrumentalen Stücks mit dem Titel ‚Forever, Forever‘, begleitet von emotionalen Statements aus dem Publikum. Ein Fan sagt darin: „Da ist Traurigkeit, weil es die letzte Show ist. Dann wird er verschwinden.“ Ein anderer ergänzt: „Wir werden ihn nicht mehr auf der Bühne tanzen sehen.“

Seit der Veröffentlichung von ‚Harry’s House‘ im Jahr 2022 ist es vergleichsweise still um den Sänger geworden – eine Pause von fast vier Jahren, die die längste seiner Solokarriere darstellt. Laut ‚Billboard‘ soll diese Phase nun enden. Berichten zufolge plant Styles eine groß angelegte Rückkehr, die unter anderem Residenzen im Madison Square Garden in New York und im Londoner Wembley-Stadion umfassen könnte.

Ein Insider sagte der ‚Daily Star‘: „Harry ist aktuell wohl der größte männliche Popstar der Welt. Künstler wollen heute Event-Shows schaffen, und Harry hat längst bewiesen, dass er Stadien füllen kann.“ Gerüchte besagen, dass er Coldplays Rekord von zehn Wembley-Shows in einem Jahr übertreffen und bis zu zwölf Konzerte spielen könnte. Offizielle Bestätigungen stehen zwar noch aus – doch alles deutet darauf hin, dass Harry Styles‘ Comeback kurz bevorsteht.