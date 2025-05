Stars Hayden Panettiere: Vierjährige Pause von der Schauspielerei war ‚dringend nötig‘

Hayden Panettiere - SCREAM VI Premiere 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2025, 11:00 Uhr

Hayden Panettiere erzählte, dass ihre ungeplante vierjährige Pause von der Schauspielerei „dringend nötig“ gewesen sei.

Die 35-jährige Schauspielerin hat sich nach dem Ende ihrer ABC-Show ‚Nashville‘ im Jahr 2018 eine wohlverdiente Pause gegönnt, bevor sie 2023 ihre Rolle der Kirby Reed in ‚Scream VI‘ erneut spielte.

Hayden sagte, dass die Pause ungeplant gewesen sei, ihr der Rückzug aber enorm geholfen habe und sie sich dadurch „viel gefestigter und geerdeter“ in „dieser verrückten Welt“ fühlen könne. Panettiere verriet in einem Interview mit ‚Us Weekly‘: „Ich habe mir vier Jahre lang frei genommen. Ich wusste es nicht und hatte es auch nicht geplant, aber so ist es nun einmal passiert. Und es war dringend nötig.“ Die Auszeit habe der Darstellerin zudem die Chance gegeben, ihre Karriere verändern zu können. Der Star sagte: „Und jetzt versuche ich, meine Karriere in eine Richtung zu lenken, die ich vorher nicht einschlagen konnte.“ Hayden liebe es, sich immer wieder neu erfinden zu können und sie habe sich noch nie so wohl in ihrer Haut gefühlt: „Es ist gesund, sich als Person weiterzuentwickeln.“