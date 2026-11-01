Stars Heidi Klum musste dieses Jahr ohne Tom feiern

Heidi Klum - A24's 'The Drama' New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.11.2026, 15:30 Uhr

Heidi Klum musste dieses Jahr ohne Tom feiern.

Für Heidi Klum gehört ihr Ehemann Tom Kaulitz bei Halloween längst zum festen Bestandteil ihrer spektakulären Verkleidungen.

Doch bei ihrer diesjährigen Gruselparty in New York musste das Model auf seine Unterstützung verzichten. Während die 53-Jährige als riesige abgetrennte Hand für Aufsehen sorgte, hatte der Tokio-Hotel-Musiker andere Verpflichtungen. Ganz vergessen hatte sie ihren Mann bei ihrem außergewöhnlichen Auftritt allerdings nicht.

Seit Jahren überraschen Heidi Klum und Tom Kaulitz mit ausgefallenen Partnerkostümen. 2018 feierten sie ihr gemeinsames Halloween-Debüt als Shrek und Prinzessin Fiona. In den darauffolgenden Jahren schlüpfte der Musiker unter anderem in die Rolle eines Anglers, während seine Frau einen Wurm darstellte. Auch als Ei und Pfau sorgte das Paar für Gesprächsstoff. Diesmal musste Klum jedoch allein über den roten Teppich ihrer traditionellen Halloween-Party schreiten. Wie unter anderem ‚t-online‘ berichtet, hatte das Model durchaus eine passende Ergänzung für ihren Mann vorgesehen. Bei ihrem Auftritt erklärte sie gegenüber ‚USA Today‘, dass sie sich ursprünglich ein gemeinsames Kostüm vorgestellt hatte. „Ich dachte, das wäre eine tolle Verkleidung für uns beide gewesen. Tom hätte einfach die andere Hand darstellen können“, verriet sie. Klum selbst verwandelte sich in eine überdimensionale linke Hand. Dazu gehörten auffällige rote Fingernägel, goldener Schmuck und ihr Ehering. Mit einem Partner an ihrer Seite wäre das Motiv komplett gewesen. „Dann wären wir die linke und die rechte Hand gewesen. Er hätte meine rechte Hand sein können!“, scherzte sie.

Dass Kaulitz fehlte, hatte einen beruflichen Grund. Der 36-Jährige war nach einem Konzert in Paris bereits auf dem Weg zum nächsten Auftritt. Tokio Hotel sollte am 1. November ein ausverkauftes Konzert in Hamburg geben. Auch Zwillingsbruder Bill sowie die Bandmitglieder Georg Listing und Gustav Schäfer blieben deshalb der New Yorker Feier fern. Bereits Ende September hatten die Brüder im Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ erklärt, warum ihnen die Reise zu riskant erschien.

Schon vor Halloween hatte Klum gegenüber ‚Bunte‘ bedauert, ihren Mann nicht an ihrer Seite zu haben. „Natürlich hätte ich gerne mit Tom Händchen gehalten, sowohl an Halloween als auch zum Tourauftakt“, sagte sie. Lange müssen die beiden allerdings nicht getrennt bleiben. Klum kündigte an, beim Konzert am 5. November in der Frankfurter Festhalle zur Band zu stoßen. Eine kleine Erinnerung an ihren Mann hatte sie ohnehin dabei: Auf ihrer Kostümhand waren auch sein Namens-Tattoo und ihre Eheringe zu sehen. „Ein bisschen Tom ist bei mir“, erklärte sie laut der Nachrichtenagentur AP.