Stars Heidi Klum: Seltene Einblicke zum Geburtstag von Tochter Lou

Heidi Klum - World Premiere of Disney's Mufasa: The Lion King LA - Getty Images for Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2025, 14:00 Uhr

Heidi Klum feiert den Geburtstag ihrer Tochter mit seltenen privaten Einblicken. Lou wird schon 16 Jahre alt.

Heidi Klum feiert den Geburtstag ihrer Tochter Lou mit seltenen privaten Einblicken.

Am Donnerstag, dem 9. Oktober, feierte das ehemalige Victoria’s-Secret-Model den 16. Geburtstag ihrer jüngsten Tochter Lou und teilte zu diesem Anlass eine Reihe von Fotos aus den vergangenen Jahren – obwohl sie die Privatsphäre ihrer Kinder sonst immer schützte wie eine Löwin.

Zu Ehren von Lous besonderem Tag postete Heidi auf Instagram eine Reihe von Fotos und Videos von ihr, beginnend mit einem süßen Selfie der beiden aus früheren Jahren. Weitere Bilder zeigten Lou in ihrer Schuluniform, mit ihrer Mutter und ihren drei älteren Geschwistern. „Lou, mein wunderschöner Sonnenschein“, schrieb Heidi in der Bildunterschrift und fügte hinzu: „Alles Gute zum 16. Geburtstag. Ich liebe dich von ganzem Herzen.“ Fans reagierten schnell in den Kommentaren unter dem Beitrag, schwärmten vom süßen Blick hinter die Kulissen und gratulierten ebenfalls.

Neben dem Geburtstagskind ist die ‚America’s Got Talent‘-Jurorin auch Mutter von Tochter Leni Klum (20), die sie mit Flavio Briatore hat, die jedoch von ihrem Ex-Ehemann Seal adoptiert wurde, sowie von Henry (19) und Johan (18) die sie – ebenso wie Lou – gemeinsam mit dem ‚Kiss from a Rose‘-Sänger hat. Anfang des Jahres schwärmte Lous Vater Seal im Gespräch mit ‚People‘ beim Super Bowl darüber, wie „unglaublich“ es sei, erwachsene Kinder zu haben: „Man hat jetzt diese großartigen Freunde, mit denen man echte Gespräche führen kann. Und man lernt aus seinen Fehlern als Elternteil – aus denen, die man gemacht hat – und man erkennt, dass es ihnen letztlich gar nicht um die Fehler geht, die man gemacht hat, sondern darum, ob man es immer versucht hat.“