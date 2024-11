Stars Heidi Klum: Sie gönnt sich „Family Time“

Heidi Klum - America's Got Talent Season 19 Quarterfinals 2 Red Carpet - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2024, 14:00 Uhr

Heidi Klum ist als vierfach Mutter, Topmodel und TV-Star viel beschäftigt.

Genug Zeit für ihre Familie hat die 51-Jährige aber immer und wenn sie all ihre Lieben beisammen hat, dann genießt sie diese Zeit auch in vollen Zügen. So wie jetzt, als sie mit ihren Kindern ihren ältesten Sohn besuchte.

Heidi Klum hat aus ihrer Beziehung mit Formel 1-Ikone Flavio Briatore die 20-jährige Tochter Leni und aus ihrer Ehe mit Schmusesänger Seal die Söhne Henry (19), Johan (17) und Tochter Lou (15). Zwei ihrer vier Kinder sind mittlerweile aus dem Familiennest in Hollywood ausgeflogen. Leni verfolgt in New York ihre Modelkarriere und Henry geht mittlerweile aus College. Ihr Sohn war es auch, den Heidi jetzt zusammen mit ihren beiden jüngeren Kindern und mit Ehemann Tom Kaulitz besuchte.

„Henry am College besuchen. Familienzeit“, schreibt Heidi Klum auf Instagram zu einer Reihe von Videos und Schnappschüssen von dem Familien-Wochenende. Ein Video zeigt, wie sie von Henry einen Kuss auf die Wange bekommt, während sie ihr blondes Haar offen trägt und in die Kamera grinst. Ein anderes zeigt die drei Kinder, die zusammen mit Tom eine Straße entlanggehen. Mehrere andere Schnappschüsse zeigen die verschiedenen Leckereien, die die Familie während ihres Besuchs genossen hat, darunter Burger mit Waffelpommes, Tacos und Donuts. Heidi fügte auch ein Foto von sich und Tom hinzu, auf dem sie miteinander kuscheln.