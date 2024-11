Stars Heidi Klum: Sie und Tom sind E.T. an Halloween

Tom Kaulitz and Heidi Klum Halloween Party Oct 2024 NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.11.2024, 13:00 Uhr

Heidi Klum und Tom Kaulitz haben sich beide zu Halloween als E.T. verkleidet.

Das 51-jährige Model ist bekannt für aufwendige Kostüme für den gruseligen Feiertag, und dieses Jahr war es nicht anders. Die Modelmama und der Tokio Hotel-Gitarrist zeigten sich am Donnerstag (31. Oktober) als männliche und weibliche Versionen der außerirdischen Figur aus dem Filmklassiker ‚E.T. – Der Außerirdische‘ von 1982 auf den roten Teppich für ihre jährliche Halloween-Party im ‚Hard Rock Hotel New York: The Venue on Music Row‘.

Heidi erzählte dem ‚People‘-Magazin, dass sie sich für die Rolle der Figur entschieden habe, weil E.T. für viele Menschen „Teil unseres Lebens“ und sie schon immer „ein großer Fan“ gewesen sei. Das Kostüm der ‚Germany’s Next Topmodel‘-Chefin beinhaltete auch die leuchtende Fingerkuppe und eine motorisierte Kopfbedeckung, mit der ein Mitglied von Heidis Team den beweglichen Mund und die beweglichen Augen fernsteuern konnte. Das Kostüm war so komplex, dass Heidi sich für eine Windel entschied, damit sie nicht riskieren musste, auf die Toilette zu gehen, da das Outfit so schwer an- und auszuziehen war.

Sie sagte der Zeitung ‚New York Times‘: „Vielleicht brauche ich die Windel nie zu benutzen, aber zumindest muss ich so nicht darüber nachdenken.“ Die blonde Schönheit hatte die Idee für das Kostüm schon seit fast einem Jahr. Sie sagte: „Sie haben keine Genitalien. Ich mag die ganze Idee, dass wir alle gleich sind. Ich dachte irgendwie auf eine andere Art und Weise über das Universum nach und ich fand E.T. so süß und wie er herumwackelte und all die Momente, in denen E.T. sich mit einer Perücke verkleidet hat und so, also dachte ich einfach, es würde Spaß machen, E.T. zu werden und vor allem, zwei zu sehen.“

Die Kostüme wurden von Mike Marino – der im Laufe der Jahre an einer Reihe von Heidis Halloween-Outfits gearbeitet hat – im 3D-Druck entworfen und hatten einen Reißverschluss von der Oberseite des Kopfes bis zur Mitte der Wirbelsäule, bevor sie mit weiteren Kunsthautstücken bedeckt wurden, um den Reißverschluss und die Nähte zu verbergen. Gedruckte Standbilder aus dem Film wurden während Heidis Kostümanproben gezeigt, während ihr Team unermüdlich an Polstern für ihren Körper, geformten Hautpissen und einer Perücke aus Kunst- und Echthaar arbeitete.