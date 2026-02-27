Stars Heidi Klum: Sohn Henry spricht offen über seine Diagnose

Heidi Klum and son Henry Samuel at American Music Awards - Avalon - May 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2026, 14:00 Uhr

Der Sohn des Supermodels steht zu seiner Diagnose, die vor allem als Kind sehr präsent war.

Heidi Klums Sohn Henry Samuel überrascht mit privaten Einblicken in sein Leben.

Der 20-Jährige ist mittlerweile in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter getreten und hat eine Karriere als Model gestartet. Zusammen mit Heidi und Halbschwester Leni Klum ziert er die aktuelle Ausgabe des US-Magazins ‚Paper‘. Auch in der neuen TV-Doku ‚On and Off the Catwalk – by Heidi Klum‚ kommt Henry zu Wort.

Die zweite Folge des Formats erscheint am Sonntag (1. März) auf ProSieben und Joyn. In der Episode können die Fans laut ‚Bunte.de‘ unter anderem verfolgen, wie Henry mit seinem Personaltrainer am kalifornischen Venice Muscle Beach trainiert. Dem ältesten Sohn der GNTM-Chefin ist es sehr wichtig, einen gesunden Lebensstil zu verfolgen und auf sich zu achten. „Es ist mein Job, gut auszusehen, also ist das Wichtigste, meinen Körper in Form zu halten und gesund zu leben“, erklärte er.

Außerdem müsse er seine Energie „irgendwo rauslassen“. Ungewohnt offen verriet Henry: „Als Kind hatte ich starkes ADHS.“ Derart private Details waren bisher kaum über den Nachwuchs von Heidi Klum bekannt. Die 52-Jährige gab im gemeinsamen Gespräch weitere Einblicke über Henrys Kindheit. „Ich musste so oft in die Schule gehen, ich hatte so viele Elternsprechtage mit seinen Lehrern“, enthüllte sie. Henry sei ständig „am Rumzappeln, am Tanzen, am Singen“ gewesen.

Das Nachwuchsmodel wiederum erklärte: „Ich glaube, vielleicht habe ich auch eine auditive Verarbeitungsstörung.“ Was bedeutet das konkret? „Etwas geht ins eine Ohr rein und aus dem anderen direkt wieder raus“, scherzte Henry. Heidi witzelte, dass ihr Sohn das von ihr habe. „Wir sind gleich schlimm“, fasste der Promi-Spross daraufhin augenzwinkernd zusammen.