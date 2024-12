Stars Heidi Klum: Tom Kaulitz brachte mehr Deutsch in ihre Familie

Heidi Klum - World Premiere of Disney's Mufasa: The Lion King LA - Getty Images for Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2024, 14:00 Uhr

Heidi Klum spricht zu Hause endlich mehr Deutsch.

Die Modelmama ist stolz auf ihre deutschen Wurzeln und hat auch ihren Kindern versucht, ihre Muttersprache beizubringen. Da die Familie aber nun einmal in den Staaten wohnt, sprechen Leni, Henry, Johan und lou überwiegend Englisch. Erst Tom Kaulitz, den Heidi vor fünf Jahren heiratete, brachte Deutsch wieder in ihre vier Wände.

„Seit ich mit Tom zusammen bin, sprechen wir mehr Deutsch zu Hause als früher“, verriet Heidi jetzt im Interview mit dem Magazine ‚Madame‘. Das bedeutet, dass auch ihre Kinder die Sprache wieder mehr mitbekommen. Sohn Henry, der seit kurzem aufs College geht, lernt zusätzlich an der Uni Deutsch. Deswegen rufe er nun oft zu Hause an – für die Hausaufgaben. Ein Umstand, der die 51-Jährige sehr freut, die bekanntermaßen ein totaler Familienmensch ist: „Am liebsten hätte ich alle meine Kinder zu Hause um mich herum, im Garten abhängen, sich sonnen, BBQ machen.“ Neben Henry ist auch Tochter Leni bereits ausgezogen und studiert in New York.

Für die junggebliebene Heidi bedeutet das aber auch, dass sie mehr Zeit mit ihrem Liebsten hat, mit dem sie gerne auch Zeit zu zweit verbringt – gefüllt mit Aktionen, Ausflügen und Spontanität, wie sie verrät: „Mit 35 Jahren hat man eben mehr Energie, als wenn ich jemanden hätte, der zehn Jahre älter ist als ich. Ich bin nicht jemand, der rumsitzt, ich liebe Spontaneität.“