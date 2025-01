Fotos im Disco-Fieber Heidi Klum zeigt sich mit den ersten Models der 20. „GNTM“-Staffel

"Germany's next Topmodel": Heidi Klum mit männlichen Models der Jubiläumsstaffel. (jom/spot)

SpotOn News | 31.01.2025, 12:14 Uhr

Der Countdown zur 20. Staffel "Germany's next Topmodel" ist eingeläutet. Auf Plakaten zum Jubiläum posiert Heidi Klum mit ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten der Staffel und gibt damit einen ersten Einblick in die Model-Anwärterinnen und -Anwärter.

Heidi Klum (51) wird ab Donnerstag, 13. Februar, wieder auf die Suche nach "Germany's next Topmodel" gehen. Gecastet werden wie im vergangenen Jahr sowohl weibliche als auch männliche Models. ProSieben hat nun die diesjährigen Plakate für die Jubiläumsstaffel vorgestellt, auf denen die Jurorin höchstpersönlich mit 13 ihrer Kandidatinnen und zwölf ihrer Kandidaten in glitzernden Disco-Looks posiert.

Die Bilder stammen von Starfotograf und "GNTM"-Urgestein Rankin (58). Wie der Sender an diesem Freitag mitteilte, hat Heidi Klum nach einer Challenge die Wahl getroffen, wer letztendlich auf dem Plakat zu sehen ist. Mit dabei sein Kathi (24) aus Wien (AT), Aaliyah (21) aus Hamburg, Xenia (26) aus Loxstedt, Stella (23) aus Berlin, Lucia (21) aus Hannover, Natali (25) aus Frankfurt am Main, Zoe (19) aus Pulheim, Svenja (24) aus Hamburg, Annett (46) aus Stapelfeld, Magi (21) aus Wien (AT), Josy (19) aus München, Safia (24) aus Dortmund und Valeria (21) aus Oldenburg.

Bei den männlichen Models handelt es sich um Keanu (24) aus Höhenkirchen, Nawin (27) aus Freiburg im Breisgau, Faruk (21) aus Bergkamen, Samuel (23) aus Köln, Mattes (38) aus Alpen, Ethan (19) aus Düsseldorf, Lian (21) aus Bern (CH), Jannik (22) aus Bad Segeberg, Ray (30) aus Hamburg, Moritz (18) aus Berlin, Tim (19) aus Berlin und Eliob (29) aus Tokio (JP).

Zwei Folgen pro Woche

"GNTM" wird dieses Jahr anfangs immer donnerstags und dienstags gezeigt, um sich getrennt voneinander den weiblichen und männlichen Models zu widmen. Laut ProSieben wird es um 100 Bewerberinnen in Folge eins und 100 Bewerber in Folge zwei gehen. Heidi Klums Tochter Leni (20) ist in der ersten Episode als Gastjurorin dabei, am Dienstag (18. Februar) wird Supermodel Naomi Campbell (54) die Männer bewerten.

In Folge 13 (Ausstrahlung am 27. März) sollen die Männer und Frauen aufeinandertreffen und in den restlichen Episoden gemeinsamen zu sehen sein. Am Ende der Staffel werden erneut eine Siegerin und ein Sieger gekürt. Sie kommen jeweils auf den Titel der "Harper's Bazaar", erhalten jeweils 100.000 Euro Preisgeld und werden Teil einer L'Oréal-Paris-Kampagne.