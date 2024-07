Tatort, Rush, Katie Fforde, … TV-Tipps am Sonntag Im „Tatort“ (Das Erste) verschwindet eine Frau nach einem Einbruch in ihr Haus spurlos. Chris Evans fördert in „Begabt – Die Gleichung eines Lebens“ (Sat.1) ein hochbegabtes Mädchen. In „Rush“ (arte) liefern sich die Rennfahrer James Hunt und Niki Lauda ein Duell mit Folgen.