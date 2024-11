Stars Helen Mirren: Schönheit hat viele Facetten

Dame Helen Mirren - May 2024 - Cannes Film Festival - France - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.11.2024, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin findet es wichtig, keine einseitige Defintion von Schönheit zu haben.

Helen Mirren hadert mit dem Wort „Schönheit“.

Die 79-jährige Schauspielerin ist Markenbotschafterin für L’Oréal Paris, hatte aber schon immer das Gefühl, dass der Begriff vielschichtiger sein sollte und hofft, dass die Welt sie mittlerweile „eingeholt“ hat.

Im Interview mit ‚People‘ erklärt der Hollywood-Star: „Ich hatte schon immer ein Problem mit dem Wort Schönheit, weil es voraussetzt, dass man auf eine äußerliche Weise schön sein will. Natürlich gibt es viele, viele verschiedene Arten von Schönheit in der Welt; es ist ein sehr weiter Begriff. Als Botschafterin eines Unternehmens für Beauty-Produkte wollte ich immer sagen: ‚Wir versuchen nicht, schön zu sein, wir versuchen, authentisch und echt und glücklich und positiv wir selbst zu sein, ob das nun schön ist oder nicht.‘ Ich glaube, was passiert ist, ist, dass die Welt meine Einstellung ein wenig aufgeholt hat… zum Glück.“

Trotzdem ist die Oscar-Preisträgerin ein Fan von Make-up, denn dadurch könne sie sich am Set in eine Filmfigur verwandeln. „Ich liebe den Aufbau eines Charakters mit Make-up, Perücken und Kostümen und den Verwandlungsprozess, den man als Schauspieler durchmacht. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich die Welt des Make-ups, der Kostüme und der Mode so liebe, denn all das ist transformativ“, erzählt sie.

Abseits der Welt von Hollywood genießt es die ‚The Good Liar‘-Darstellerin, Zeit in der Natur zu verbringen. „Diese einfachen Momente – auf einem schönen Hügel in Schottland oder in Polen oder wo auch immer ich bin und eins mit der Natur zu sein. Ich glaube, das ist der Moment, in dem man sich in der natürlichen Welt wohlfühlt und einfach ein Teil der natürlichen Welt ist“, schwärmt sie. „Ich glaube, dann fühlt man sich am authentischsten und ist mit sich selbst im Reinen.“