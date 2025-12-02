Stars Helene Fischer kontert Kritik von Howard Carpendale

Helene Fischer at Auf Die Naechsten 100 in Leipzig Oct 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2025, 14:00 Uhr

Die Schlager-Queen weist die Vorwürfe ihres Musikerkollegens zurück.

Helene Fischer reagiert auf die Vorwürfe von Howard Carpendale.

Im April hatte der Schlagerstar mit kritischen Worten über seine Musikerkollegin Aufsehen erregt. „Helene, ich liebe dich, aber plötzlich hattest du das Gefühl, du musst viel sexier werden. Du bist sexy, aber du darfst nicht Sex auf der Bühne verkaufen“, sagte der 79-Jährige im Podcast ‚Hotel Matze‘. Auch an Fischers Vermischung von Schlager und Pop störte sich Carpendale – es gebe zu viel „Bumm bumm bumm“. Das habe der deutschen Musik „so geschadet, dass dieses Genre tot ist.“

Nun hat die 41-Jährige zu der Kritik Stellung genommen. Im Interview mit der niederländischen Zeitung ‚De Telegraaf‘ konterte sie die Vorwürfe und erklärte: „Ich weiß nicht, ob es zu sexy ist oder nicht. Ich fühle mich sehr stark und sehr selbstbewusst, ich gehe nicht mit gar nichts auf die Bühne.“ Die ‚Atemlos durch die Nacht‘-Interpretin fügte hinzu: „Ich denke, es ist einfach Selbstbewusstsein, und ich glaube, dass ich das mit den Menschen teilen kann.“

Mit ihren Bühnen-Looks könne sie sich zudem künstlerisch ausdrücken. Der ästhetische Aspekt sei ein integraler Bestandteil ihrer Shows. „Ich trete so auf, wie ich mich wohlfühle“, ergänzte sie. Fischer brachte noch ein weiteres Argument an: Nur Männer würden sich an ihren knappen Outfits stören. „Ich glaube nicht, dass auch Frauen mich dafür kritisieren“, betonte die Chartstürmerin vielsagend.