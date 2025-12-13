Stars Helene Fischer schwärmt von ihrem privaten Glück

Helene Fischer at Auf Die Naechsten 100 in Leipzig Oct 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.12.2025, 11:08 Uhr

Die Schlager-Queen genießt die Vorweihnachtszeit in vollen Zügen - seit August ist sie Zweifach-Mama.

Helene Fischer gibt seltene Einblicke in ihr Familienleben.

Die Schlager-Queen wurde im August zum zweiten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Ehemann Thomas Seitel durfte sie eine weitere Tochter auf der Welt begrüßen. Die dreijährige Nala darf sich also als große Schwester bezeichnen. Derzeit genießt die vierköpfige Familie die Vorweihnachtszeit. Im kommenden Jahr feiert Helene Fischer dann ihr Tour-Comeback. Doch schon davor kehrt sie ins Rampenlicht zurück: Am Samstag (13. Dezember) tritt sie in der ARD-Sendung ‚Klein gegen Groß‘ auf.

Im Gespräch mit Moderator Kai Pflaume plaudert sie laut der ‚Bild‘-Zeitung offen über ihr privates Glück. Die Adventszeit sei für Helene „die magischste Zeit überhaupt im Jahr“. Als Zweifach-Mutter erlebt sie diese Wochen ganz besonders intensiv. „Ich bin ganz, ganz beseelt. Wir sind maximal glücklich, fühlen uns komplett und sind sehr dankbar. Schöner könnte es für mich gerade nicht sein“, schwärmt die 41-Jährige.

Gleichzeitig freut sich Helene riesig auf ihre große Tour im nächsten Jahr. „Jetzt wird es wieder Zeit, dass ich im nächsten Jahr für meine Fans da bin, um wieder richtig schön zu feiern und alles zu zelebrieren, was in den letzten 20 Jahren Helene Fischer passiert ist“, erklärt sie. 2026 wird die ‚Atemlos durch die Nacht‘-Interpretin erstmals mit zwei Kindern auf Tour sein. Das werde vermutlich nicht einfach werden. Trotzdem betonte Helene: „Ich freue mich wahnsinnig, dass ich wirklich inmitten meiner Fans stehen darf. Das heißt wahrscheinlich auch doppelt so viel Arbeit für mich, weil ich mich im Kreis drehen und schauen muss, dass ich alle bespiele. Auch für mich ist es ein neues Erlebnis.“